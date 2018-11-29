Названо худшее и опасное для здоровья молоко

Росконтроль исследовал на качество российские продукты

Эксперты проверили на качество семь марок молока. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Семь брендов молока российского производства исследовали на качество сотрудники Росконтроля. По результатам исследования эксперты назвали самые лучшие и худшие марки.

Проверялись такие бренды, как: "Село Зеленое", "Агуша", "Простоквашино", "Красная цена", "Дмитровский молочный завод", "36 копеек" и "Честное молоко".

В "черный список" попали марки "36 копеек" и "Честное молоко".

Выяснилось, что при их производстве использовались растительные заменители молочного жира.

Замечания возникли у экспертов и в отношении молока марки "Дмитровский молочный завод".

Нареканий не вызвали бренды "Простоквашино" и "Красная цена".

А самым лучшим молоком признаны марки "Агуша" и "Село Зеленое".

Карина Красилова