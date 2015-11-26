Президентом 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» станет Константин Хабенский

Председателем жюри международного кинофорума в этом году будет режиссер Анна Меликян

Константин Хабенский. Фото: kinopoisk.ru

Российский актер Константин Хабенский станет президентом международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого, который традиционно проходит в начале осени во Владивостоке. В этом году кинофорум пройдет с 13 по 19 сентября, сообщает PrimAfisha.

Над главным дальневосточным кинособытием в настоящий момент идёт активная работа, но уже известны имена первых гостей.

Обязанности президента в этом году на себя возьмёт актёр театра и кино, кинорежиссёр Константин Хабенский, известный артист оценит качество и уровень смотра, а также проведёт творческую встречу со зрителями.

Константин Юрьевич Хабенский – один из любимейших российских актёров, который всегда выделялся сильными и запоминающимися образами в театре и кино. На экране он дебютировал в 1994 году, но настоящая известность пришла в начале 00-х после главных ролей в драме Владимира Фокина "Дом для богатых", сериалах "Убойная сила" и "Линии судьбы", фильмах Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Сегодня на счету актёра более 50 киноролей. Среди работ последних лет – главные роли в картинах и сериалах "Географ глобус пропил", "Метод", "Коллектор". Также Хабенский является основателем благотворительного фонда для детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Председатель международного жюри 17-го Pacific Meridian – режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.

Анна начала свою карьеру в начале 1990-х в качестве телережиссёра, сценариста рекламных роликов и телевизионных программ. Ее первым полнометражным фильмом стал "Марс", премьера которого состоялась в 2004 году. Вторая киноработа Анны Меликян — "Русалка" — получила приз за лучшую режиссуру на кинофестивале "Сандэнс", а фильм "Звезда" в 2014 году удостоился приза за лучшую режиссуру на фестивале "Кинотавр". Американский журнал Variety включил Анну в десятку самых перспективных режиссёров мира. Также Меликян является создателем кинокомпании "Магнум", которая занимается производством фильмов и телесериалов.

Отметим, что помимо основного жюри, куда входят лучшие представители профессионального киносообщества, с 2011 года на фестивале работает жюри NETPAC (Объединение по продвижению азиатского кино) и с 2013 года – жюри FIPRESCI (Международная ассоциация кинокритики и кинопрессы).