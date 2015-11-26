Возвращение большого футбола в Находку: «Океан» не пропустил, но и не забил

Матч прошел на стадионе "Водник"

Матч по футболу. Фото: пресс-служба администрации Находки

Первый официальный после возрождения матч находкинского клуба в рамках чемпионата Приморского края по футболу состоялся 11 мая на стадионе "Водник". "Океан" принимал команду "Шахтёр – СУЭК" из Новошахтинска — бронзового призёра прошлогоднего первенства. Несмотря на активную игру на встречных курсах и множество острых и опасных моментов, счёт так и не удалось открыть, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Перед началом матча выступил глава Находкинского городского округа Борис Гладких и представитель титульного спонсора — генеральный директор стивидорной компании "Малый порт" Евгений Пономарёв.

"Это очень значимое событие для нашего города, не просто игра футбольной команды, представляющей Находку. На неё, на команду, смотрят наши дети и внуки. Им есть, с кого брать пример и к чему стремиться", — сказал Борис Гладких.

После традиционного перед началом матча исполнения гимна Российской Федерации главный судья дал свисток. "Шахтёр" на правах одного из сильнейших клубов края активно провёл первые 20 минут, в ходе которых футболисты "Океана" ни разу не смогли дойти до штрафной соперника. Но к середине тайма игра выровнялась, находкинцы стали бережней относиться к моментам и смогли провести несколько перспективных атак. К свистку на перерыв сложилось ощущение, что если "Океан" немного прибавит, то сможет забить столь нужный гол в ворота соперника.

Матч по футболу. Фото: пресс-служба администрации Находки Матч по футболу. Фото: пресс-служба администрации Находки Матч по футболу. Фото: пресс-служба администрации Находки Матч по футболу. Фото: пресс-служба администрации Находки 1 / 4

Второй тайм обе команды провели столь же интенсивно и ярко, на сопоставимом уровне, хотя "Шахтёр" чуть больше владел мячом и гостил в штрафной "Океана". Наиболее острый момент в игре случился на 75-й минуте. Сначала вратарь находкинского клуба блокировал выстрел в упор после долгого позиционного наступления "Шахтёра". А затем, после мгновенной контратаки, уже его новошахтинский визави в эффектном броске отразил мощный удар нападающего "Океана".

Концовку игры визуально более мощно провел "Шахтёр" — казалось, что находкинцы устали чуть больше. Тем не менее у "Океана" было несколько моментов — пара угловых и штрафной, — в которых местная команда могла вырвать победу на последних минутах. Впрочем, этого не случилось. В результате "Океан" заработал первое официальное очко в свою копилку.

Следует отметить, что на стадионе "Водник" собралось более тысячи болельщиков "Океана", которые в течение всей игры активно поддерживали любимую команду, вернувшуюся после многолетнего перерыва. Причём среди зрителей были как убелённые сединами "фанаты", так и новое поколение поклонников "Океана". По окончании игры болельщики в целом были схожи в оценках: "жаль, что не выиграли", "хорошо, что не проиграли", "вратарь "Океана" — красавчик!" и вообще — "здорово, что футбол вернулся в город".