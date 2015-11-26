Срочно обновить WhatsApp: обнаружена новая вирусная атака

Злоумышленники с помощью специальной программы следили за пользователями
Общество 19:20
Шпионская программа разработана израильской компанией NSO Group. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Эксперты рассказали об уязвимости, обнаруженной в WhatsApp в начале мая. Злоумышленники научились устанавливать шпионское ПО во время вызова.

Шпионское ПО на устройстве вызываемого устанавливается во время ошибки в функции звонков. Причем происходило это независимо о того, ответит вызываемый абонент или нет.

Известно, что уязвимость удалось устранить в понедельник, 13 мая.

Выяснилось, что шпионская программа разработана израильской компанией NSO Group. Хакеры научились с помощью программы Pegasus включать камеру и микрофон чужого смартфона, а также получать доступ к сообщениям и данным о его местоположении, пишет iguides.ru.

Сколько пользователей пострадало во время этой атаки, в WhatsApp не оглашают.

Разработчики мессенджера настоятельно рекомендуют срочно обновить приложение.

Карина Красилова

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