Цифровое ТВ бесплатно и на любом устройстве

Установите приложение Wifire TV и смотрите каналы через интернет без маршрутизаторов и ТВ-приставки
Общество 20:00
Установите приложение Wifire TV и смотрите каналы через интернет без маршрутизаторов и ТВ-приставки. Фото: Скриншот приложения

Смотреть 20 федеральных каналов и 1 дополнительный региональный можно бесплатно, скачав приложение на телефон или планшет приложение Wifire TV (3+), сообщает ИА PrimaMedia.

Переход на цифровое вещание завершится в этом году и многие задаются вопросом, каким будет телевидение теперь. Центральные и регионы с развитой инфраструктурой скорее всего не заметят разницы, в то время как в деревнях и селах уже сейчас требуется подключать дополнительные маршрутизаторы и ТВ-приставки для того, чтобы смотреть центральные телеканалы.

В качестве альтернативы – телевидение через интернет. Это удобно, если уже есть домашний интернет дома, это доступно, если загородом присутствует хорошее покрытие мобильной сети. Смотреть 20 федеральных каналов и 1 дополнительный региональный можно бесплатно, скачав приложение на телефон или планшет.

Установите приложение Wifire TV и смотрите 250 телеканалов 30 дней бесплатно (3+). Основной пакет из первого и второго мультиплекса (20 каналов) бесплатно всегда, а подключить дополнительный пакет каналов можно всего за 169 рублей в месяц.

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Цифровое ТВ бесплатно и на любом устройстве
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