Минобороны "отняло" у мэрии Владивостока островное кладбище, никогда ей не принадлежавшее

Решением прокуратуры администрация города лишилась права ухаживать за территорией

Переговоры о передаче земель Минобороны в собственность города и края ведутся постоянно.. Фото: ИА PrimaMedia

Военные отстояли земельный участок на острове Русский, поставленный на кадастровый учет с подачи муниципальных властей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на военную прокуратуру Тихоокеанского флота. Благодаря мерам прокурорского реагирования свыше 13 тысяч кв.метров стоимостью 11,5 млн рублей вернулись к министерству обороны.

Факт незаконного отчуждения земель выявила очередная проверка военной прокуратуры Владивостокского гарнизона. Сотрудники руководствовались законодательством о сохранности федеральной собственности при распоряжении земельными участками Минобороны России. В итоге установили, что на острове Русском, в поселке Поспелово, участок под кадастровым номером 25:28:060105:69 общей площадью 13,5 тыс кв.метров стоимостью 11,5 млн рублей в 2012 году поставили на государственный кадастровый учет на основании заявлений начальников управления муниципальной собственности, а также градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока.

"Вместе с тем данный объект недвижимости входит в состав Владивостокского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" Минобороны России, в связи с чем его нахождение на государственном кадастровом учете незаконно", — сообщает прокуратура ТОФ.

Меры прокурорского реагирования были приняты незамедлительно — военный прокурор Владивостокского гарнизона направил директору филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Приморскому краю требование снять земельный участок с кадастрового учета. В итоге объект исключили из Единого госреестра недвижимости.

По просьбе редакции ИА PrimaMedia ситуацию прокомментировали в управлении муниципальной собственности мэрии Владивостока. Там пояснили, что в поселке Поспелово есть уже непригодное для захоронений кладбище, и нужен новый участок. Им мог бы стать как раз этот, по адресу поселок Поспелово, 11, уже стоящий на на кадастровом учете.

"Указанный земельный участок никогда не находился в муниципальной собственности города Владивостока. Более того, с 2012 года администрацией города Владивостока ведется активная переписка с Министерством обороны Российской Федерации о передаче земельного участка в районе поселка Поспелово для размещения и дальнейшей эксплуатации действующего кладбища. Кроме того, по инициативе администрации Владивостока в генеральный план городского округа внесены изменения в части установления соответствующей функциональной зоны для указанного действующего кладбища. Сформированный участок расположен в функциональной зоне кладбищ и крематориев. Таким образом, в результате исключения сведений из Единого государственного реестра недвижимости участка администрация города Владивостока лишилась законных оснований для достойного содержания существующего места захоронения граждан в поселке Поспелово", — пояснили в мэрии.

Эксперты не раз отмечали: земли Минобороны тормозят строительство в Приморье и препятствуют реализации инвестиционных проектов. Один из примеров — земли военного лесничества встали на пути комплексной застройки на улице Русской, которую планирует резидент свободного порта ООО "ДНС Девелопмент". Ранее также из администрации края поступали заявления о том, что вывод дорог на Русском из военной собственности ускорил бы развитие инфраструктуры на острове.

О необходимости "вводить в экономический оборот многие земли министерства обороны" во Владивостоке говорил и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. При этом, по словам полпреда, должна быть соблюдена грань между интересами субъекта и защитой безопасности Российской Федерации.

По последним данным, на территории ВГО за военными закреплены более 16 тысяч гектаров земель, которые считаются запретными для любого промышленного использования. Переговоры о передаче их в собственность администраций Приморья и Владивостока ведутся постоянно.