Пришкольные лагеря в Артеме начнут работу с 3 июня

На организацию летнего отдыха детей и подростков из местного бюджета выделят 5,4 млн рублей

Летний отдых в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Пришкольные лагеря начнут работать в Артеме с 3 июня. Организацию летней оздоровительной компании в преддверии летних каникул обсудили в администрации Артемовского городского округа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

На повестку заседания были вынесены вопросы о ходе подготовки к летней оздоровительной компании 2019 года, утверждении графика приемки готовности лагерей всех типов.

На организацию летнего отдыха детей и подростков в Артемовском городском округе в 2019 году из средств местного бюджета выделяется 5,4 млн рублей. Из них 2,1 млн рублей идут на организацию питания детей в спортивно-оздоровительных лагерях, на организацию профильных лагерей – более 1,5 млн рублей, и 1,7 млн рублей на временное трудоустройство подростков в школах. Кроме того, в 2019 году из бюджета Приморского края для Артема выделено 9,3 млн рублей, из которых 3 млн пойдут на организацию пришкольных лагерей, а остальные средства – на компенсации родителям за приобретенные путевки в летние оздоровительные лагеря.



Летний отдых в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

На эти выделенные средства в летний период будет организован 41 лагерь с дневным пребыванием с охватом детей около 7 тысяч человек. 21 лагерь организовывается на базе школ для детей начальных классов и 20 спортивно-оздоровительных лагерей — для детей постарше. 245 подростков наберутся сил и отдохнут в профильных выездных лагерях "Лидер", "Спасатель", спортивный лагерь. Особое внимание уделяется детям из "группы риска" и из неблагополучных семей. Им также будут выделены путевки в лагеря по линии соцзащиты.

Также на территории округа за счет средств родителей будут открыты еще четыре оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе негосударственных образовательных учреждений "Лингва плюс", "Формула успеха", "Академия будущего" и на базе филиала ВГУЭС. Планируется, что здесь отдохнут около 500 детей.

В этом году в Артеме будут работать два загородных лагеря, в которые приедут на лето около 800 детей.



Летний отдых в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

Во время летних каникул будет проводиться масса спортивных мероприятий для детей округа. Все Дома культуры округа подготовили планы мероприятий на летний период, которые включают в себя кружки, викторины, эстафеты, игры, в том числе и на открытом воздухе, во всех культурных учреждениях будут работать детские игровые комнаты. Для организации досуга детей будут проводиться театрализованные праздники, конкурсы во Дворце культуры, мастер-классы, экскурсии, выставки в историко-краеведческом музее, а также информационно-развлекательные программы в библиотеках.

Среди спортивных мероприятий, запланированных на лето – детско-юношеская спартакиада "В здоровом теле – здоровый дух!" (6+), летние соревнования (6+), посвященные Дню молодежи и Всероссийскому Олимпийскому дню, спартакиада пришкольных лагерей (6+), спартакиада АГО среди городских команд и многие другие.

Также на заседании комиссии в очередной раз был рассмотрен вопрос об ограничении купания в запрещенных местах. На таких территориях будут установлены информационные аншлаги с указанием о запрете купания.

Для полноценного качественного отдыха детей особое внимание было уделено пожарной и эпидемиологической безопасности, что должно быть обеспечено в летних оздоровительных лагерях.