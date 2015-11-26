Владивостокский «Театр без границ» поставит «Ночь перед Рождеством» на грант президента

Подростки занимаются фольклорным вокалом, а модельер начинает шить костюмы
Ответственное общество
Общество 15 мая, 13:49
Ольга Таранова. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокская театральная студия Центра современного искусства "Лицедей" в этом году представит еще один спектакль – "Ночь перед Рождеством", и снова проект стал победителем конкурса президентских грантов. На этот раз руководитель проекта Ольга Таранова решила объединить творческие силы подростковой и инклюзивной студийных групп, сообщает ИА PrimaMedia.

Первую грантовую победу центр "Лицедей", обосновавшийся на улице Бородинской, одержал в прошлом году – тогда Фонд президентских грантов выделил средства на создание условий для творческой самореализации подростков, которых когда-то называли "трудными". Под руководством двух режиссеров школьники сделали спектакль "Чучело" — и с большим успехом дважды показали его в Пушкинском театре, а затем еще и на гастролях в Москве.

— Наш дедлайн продолжается, — рассказала Ольга Таранова. — Когда мы узнали о победе второго проекта, закрывали только первый. Мы, конечно, радовались, но это была радость пополам с осознанием, что покой нам только снится, и это надолго. Нам нравятся результаты, потому что мы чувствуем себя единым целым, и это самое замечательное, собственно, ради чего все и делается. Этот проект нацелен на развитие позитивного самоотношения у детей из семей с социально опасным положением. На данный момент собрана группа из 12 человек, состав будет еще дополняться.

Ольга Таранова привела цифры: для набора новой студийной группы было проведено 10 мастер-классов в школах Советского района, свои силы в театре смогли попробовать 115 человек. В программу занятий вошел фольклорный вокал – вести его согласился музыкант и артист Сергей Макаркин, руководитель некогда известного ансамбля "Традиция". Начинающие актеры с восторгом воспринимают новый ход занятий. Одновременно идет работа над костюмами — уже разработаны эскизы нарядов главных и второстепенных персонажей, закуплены ткани, модельер начинает их шить.

Что касается сценария будущей постановки – он пока еще в процессе создания. За следующий месяц режиссер обещает превратить рабочий материал в полноценный сценарий и начать репетиционный процесс. В ноябре участники проекта "Театр без границ" должны дать полноценный спектакль.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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