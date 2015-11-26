Законодатели "сорвались с цепи" - новые инициативы множатся день ото дня

Они предлагают вернуть вытрезвители и заменить школьных психологов специалистами по соцсетям

"Законодательный зуд" охватил парламентариев и высоких должностных лиц — количество инициатив и предложений множится день ото дня. По количеству инициатив, которые должны быть внесены на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время лидирует Совет по развитию цифровой экономики Совета Федерации, возглавляемый вице-спикером верхней палаты российского парламента Андреем Турчаком. По его словам, неразвитость законодательной базы является "слабым местом" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Электронные трудовые книжки

Одним из законопроектов является введение в обиход электронной трудовой книжки, которая позволит решить сразу несколько проблем. Работник может быть уверен, что работодатель производит отчисления с его зарплаты в Пенсионный фонд и они будут учтены, когда придет время выхода на заслуженный отдых. Другим положительным моментом является снижение риска утраты бумажной трудовой книжки. При этом работодатель будет избавлен от обязанности закупки бланков и организации их учета и ответственного хранения.

Переход на новый порядок учета стажа сотрудников начнется с начала 2020 года в пилотном режиме с крупных организаций и будет сугубо добровольным. Работники при этом смогут выбирать между бумажными и электронными трудовыми книжками.

Электронная подпись

Вторая инициатива касается электронной подписи. По мнению законодателей, эта технология очень удобна и востребована сегодня, поскольку позволяет без привязки к определенному месту управлять ключами доступа к личной информации. Авторы инициативы предлагают установить единые требования к электронной подписи и формировать ее с использованием средств криптографической защиты.

Цифровой профиль

Предлагается также законодательно утвердить понятие цифрового профиля, который открывает возможности автоматизированного получения данных о гражданах по типу "единого окна". "Именно этот сервис должен позволить людям узнать, каким госинформсистемам давалось согласие на обработку персональных данных, а также отзывать это согласие", – отметил Турчак.

Обезличенные данные

В четвертом законопроекте говорится о введении понятия обезличенных данных, то есть сведений, которые формируются на основе персональных данных, но при этом не указывают на конкретного человека. Авторы инициативы предлагают отдельно прописать порядок получения согласия на обработку персональных данных. Граждане смогут самостоятельно регулировать объем доступной для обработки личной информации, а согласие смогут давать по электронной почте и посредством СМС.

Мониторинг соцсетей школьников

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила для усиления безопасности в школах ввести должность специалиста по социальным сетям, который бы мониторил профили детей и мог отслеживать их состояние.

"Мне кажется, что сегодня в школах важнее иметь не психолога, а специалиста по работе в социальных сетях — специалиста, который видит, что ученик находится в депрессии, одинок", — цитирует омбудсмена ТАСС

Сокращение рабочего дня и рабочей недели

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с "популистским предложением". Парламентарий направил на рассмотрение главы Минтруда Максима Топилина предложение включить один час езды до работы в восьмичасовой трудовой день россиян. Милонов считает, что эффективность труда не зависит от количества часов, проведенных в офисе. Кроме того, эта мера, по его мнению, поднимет трудовую дисциплину работников.

Двумя неделями ранее он предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. По мнению парламентария, сокращение рабочего времени позволит повысить работоспособность граждан. Он отметил, что в темное время года россияне испытывают депрессию, которая снижает коэффициент производительности труда.

Тогда же Милонов предложил перед заведениями фастфуда устанавливать таблички, предупреждающие потребителей о том, что еда в этих заведениях вредна для здоровья. На них должно быть написано "Осторожно, опасная еда".

Возвращение вытрезвителей

В Госдуму был внесен законопроект, который дает регионам право создавать медицинские вытрезвители. Речь идет об оказании помощи людям, "находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" . По мнению сенаторов, созданием вытрезвителей должны заняться власти субъектов страны. Им делегируется право создавать их на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Однако детально механизм оплаты за услуги пока не проработан.

Егор Тараруев