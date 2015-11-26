ЛиТР на пороге: всероссийский литературный фестиваль начинает работу завтра, 16 мая

Торжественная церемония открытия состоится в Приморском Театре молодежи (ул. Светланская, 15-а) в 16.00

Афиша. Фото: ИА PrimaMedia

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России"(6+) начнет свою работу завтра, 16 мая. Торжественное открытие мероприятия состоится в 16.00 в Приморском Театре молодежи (ул. Светланская, 15-а). В течение трех дней гостей мероприятия ожидает полное погружение в атмосферу творчества: встречи с известными российскими писателями, секции с представителями федеральных издательств, мастер-классы, гастроужины, концерты и поэтические вечера.

Церемония открытия фестиваля состоится в Приморском Театре молодежи (ул. Светланская, 15-а) 16 мая и будет посвящена основной теме фестиваля "Новые герои России". В ней примут участие около 300 человек, вход свободный. На сцене перед зрителями выступят актеры Театра Молодежи и приглашенные гости фестиваля. С приветственным словом выступят заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров Герман Зверев, директор фестиваля "Литература Тихоокеанской России" Вячеслав Коновалов, генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia, руководитель оргкомитета фестиваля "Литература Тихоокеанской России" Виктор Суханов, советник генерального директора авиакомпании "Россия" Сергей Стариков, проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета Андрей Шушин, российские и иностранные писатели.

В период проведения фестиваля в столице Дальнего Востока развернется обширная культурная программа, которая будет включать мероприятия в музеях, театрах, библиотеках, книжных магазинах и учреждениях культуры.

Одной из площадок фестиваля станет Адмиральский сквер Владивостока. Гостей и жителей Приморского края ожидают презентации новинок литературного рынка, театральные перфомансы, викторины и творческие мастерские. Большую часть сквера займет книжная выставка-ярмарка, где любой желающий может приобрести книгу и получить автограф автора.

На фестивале гости встретятся с популярными писателями, такими как Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров и др. В рамках мероприятия состоится открытый диалог между литературным сообществом Дальнего Востока и руководителями известных федеральных и региональных издательств. Начинающие писатели смогут задать вопросы редактору популярного издательства Елены Шубиной Алексею Портнову, шеф-редактору портала ГодЛитературы.рф Михаилу Визелю, главному редактору издательства "Альпина Паблишер" Сергею Турко, главному редактору Тихоокеанского альманаха "Рубеж" Александру Колесову и главному редактору издательства "Молодая гвардия" Андрею Петрову.

Для детей и школьников в детской библиотеке города (пр-т 100-летия Владивостока, дом 48) и в Музее Арсеньева (ул. Светланская, 20) будут работать детские площадки. На них пройдут встречи с известными детскими писателями – Серафима Орлова, Анастасия Орлова, Нина Дашевская, — а также мастер-классы и творческие мастерские.

На второй день мероприятия, 17 мая, запланировано торжественное открытие международного блока фестиваля, в котором примут участие гости из Китая, Японии, Южной Кореи и Франции. В Приморской краевой филармонии (ул. Светланская, 13) пройдут панельная дискуссия "Литературные мосты: навстречу друг другу" и круглый стол "Соседство литератур Пасифики: быть ближе".

Большое внимание на фестивале уделят дальневосточной литературе: этому направлению будет посвящен отдельный блок мероприятия, а его участниками станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона. Более того, в рамках фестиваля будет презентована общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева. Премия присуждается за лучшие произведения российских литераторов на тему Дальнего Востока.

Свое законное место в программе фестиваля получила приморская поэзия. Представители приморского поэтического цеха разных поколений соберутся в помещении Приморского краевого отделения Русского географического общества ( ул.Петра Великого, 4) на круглый стол "Современная русская поэзия. Графоманы рулят?", а также проведут поэтический час, где прочтут стихи.

Гости фестиваля также смогут принять участие в театральных гастроужинах(12+), которые устраивает ресторан русской кухни "Гусь-карась". Посмотреть расписание кулинарного марафона и приобрести билеты можно здесь.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.