"Надежный партнер" ПАО "ДЭК" стартовал в Приморье

Худших потребителей внесут в федеральный список предприятий с максимальной долговой нагрузкой

Акция "Надежный Партнер". Фото: http://www.nprating.ru

В рамках ежегодной федеральной акции "Надежный партнер" филиал ПАО "ДЭК" — "Дальэнергосбыт" готовится назвать победителей в пяти и одной специальной номинациях. А также будут отобраны предприятия из числа корпоративных клиентов, претендующие на звание худших потребителей энергоресурсов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Уже в конце мая ПАО "ДЭК" объявит результаты отбора среди промышленных, сельскохозяйственных, бюджетных и предприятий малого бизнеса, а также среди предприятий сферы ЖКХ Приморья. Возглавят рейтинги те потребители, кто на протяжении всего 2018 года соблюдал сроки оплат в соответствии с законодательством и использовал при расчетах за ресурс автоматизированные системы учета, обеспечивал внедрение эффективных технологий энергосбережения.

Победители регионального этапа войдут в рейтинг добросовестных потребителей всей страны под эгидой ПАО "РусГидро" и автоматически попадут в число претендентов на звание лучших в своей номинации в рамках федерального проекта. Кроме того, худшие потребители ПАО "ДЭК" — "Дальэнергосбыт" будут внесены в федеральный список предприятий с максимальной долговой нагрузкой.