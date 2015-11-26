Навязывать зарплатную карту в неудобном банке больше не будут

В Госдуме рассматривают законопроект о наказании работодателя за нарушение прав работника

Сумма штрафа за нарушение прав работника на выбор кредитной организации для оформления зарплатной карты будет достигать 50 тысяч рублей. Сегодня закон, представленный в Госдуму правительством, рассмотрел Комитет по государственному строительству и законодательству, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Закон предлагает разные варианты. Сумма меняется в зависимости от того, кто правонарушение совершил: должностное лицо, предприниматель без регистрации юрлица или юрлицо. Минимальный административный штраф за навязывание зарплатной карты неудобного работнику банка будет от 1 тысячи рублей. Считаю, что это решит проблему. В том, что она есть, сомнений нет. Минтруда представило нам статистику. Около 8 тысяч случаев нарушений прав работников в этой сфере было выявлено только в прошлом году. Люди активно обращались с жалобами, есть судебная практика", — сказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Пинский.

Сегодня банки в России предлагают различные продукты для размещенных у них зарплатных проектов. Предложения включают в себя сниженные ставки по ипотеке, льготные условия выдачи потребительских кредитов и другие банковские продукты. Для потребителей банковских услуг важно наличие офисов банка и банкоматов в удобных для них местах, качество очных и дистанционных услуг, наличие удобных мобильных приложений, — все, что позволяет максимально эффективно управлять своими финансами. Именно поэтому право работников выбирать кредитное учреждение, в котором они желают получать заработную плату, нуждается в дополнительной защите.

В заседании комитета принял участие заместитель министра труда и социального развития Всеволод Вуколов.