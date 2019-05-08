В нокаут отправили трех соперников приморские бойцы на чемпионате России по ММА (видео)

Бронзовые медали турнира завоевали Антон Лещев и Александр Чемаев
Спорт 15 мая, 16:30
Антон Лещев. Фото: Предоставлено Антоном Лещевым

В Москве завершился чемпионат России по смешанному боевому единоборству ММА. Дальний Восток на турнире представляли двое приморских бойцов, сумевших отправить в нокаут трех соперников и завоевать две медали. Техника и стиль уссурийских спортсменов поразили участников турнира, сообщает ИА UssurMedia.

За звание чемпиона России по СБЕ ММА боролись около 200 сильнейших спортсменов со всей страны. Дальний Восток представляли занимающиеся в спортивном клубе "Мужество" Антон Лещев и Александр Чемаев.

– Если честно, считали, что едем статистами на турнир. Из-за череды травм и проблем со здоровьем я отчасти был готов принять проигрыш в первом же бою, – поделился воспоминаниями об ожиданиях накануне турнира Антон Лещев.

Нужно отметить, что Антон является чемпионом России и мастером спорта по кудо. Смешанные единоборства для спортсмена относительно новый вид спорта. Травмы и недостаток опыта заставляли уссурийца несколько недооценивать свои шансы.

На деле оказалось, что уровень уссурийских бойцов позволил им не только завоевать медали, но и привлечь внимание зрителей и спортсменов стилем и техникой боя. Всего на счету Антона и Александра три победы, все три нокаутом.

– Многие бои на турнире превращались в возню, спортсмены предпочитали бороться, а не драться. Мы же с Александром шли вперед с дальневосточным нахрапом. После первых нокаутов за нами стали пристально наблюдать, изучать технику. Всего мы сделали три нокаута, кажется, это больше, чем во всех остальных боях турнира – рассказал Антон Лещев.

Выступавший в категории до 93 кг Антон Лещев отправил в нокаут подряд двух соперников (первое и третье видео). В полуфинале уссурийцу противостоял боец, имеющий за плечами победу на чемпионате мира по ММА среди юниоров. Победа осталась за более опытным соперником, хотя и у Антона были шансы на победу. Итог – третье место и звание мастера спорта по СБЕ ММА.

Александр Чемаев дрался в категории до 84 кг. Первый бой уссуриец завершил досрочно, отправив соперника в нокаут (второе видео). Во втором бою Александр уступил, но позже оказалось, что его противник участвовал в профессиональных турнирах, а значит, не имел права драться с любителями. После дисквалификации соперника Александр прошел в полуфинал, где продемонстрировал волю к победе, но уступил, завоевав бронзовую медаль.

Бронзовые медали турнира завоевали Антон Лещев и Александр Чемаев

Бронзовые медали турнира завоевали Антон Лещев и Александр Чемаев. Фото: Предоставлено Антоном Лещевым

По словам спортсменов, чемпионат России поразил их высоким уровнем организации.

– Пожалуй, такого количества знаменитостей и такого зрительского интереса мы еще не встречали ни на одних соревнованиях.

Завоеванные медали позволяют уссурийцам рассчитывать на возможность попасть в состав сборной России на чемпионате Европы по ММА, который пройдет в Италии.

За помощь в подготовке к турниру и организации поездки уссурийские бойцы благодарят своего тренера Сергея Сумарокова, приморскую федерацию СБЕ ММА, Юрия Черненко, Александра Ясина и компанию НК "Уссури".

соревнования смешанные единоборства панкратион, бои без правил медаль (награда)

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