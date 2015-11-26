Самолеты российских авиакомпаний стали ломаться один за другим

За последнее время было обнаружено несколько неисправностей
Происшествия 15 мая, 18:20
Во время экстренных посадок никто не пострадал. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили о том, что самолет российской компании "ЮТэйр" не долетел до места назначения. Из-за технической неисправности лайнер вернулся в аэропорт, откуда вылетал.

Boeing 737-500 должен был выполнить рейс из Сургута в Самару, однако сработали датчики о технической неисправности.

Это произошло во вторник в 22.00 (20.00 мск).

Пострадавших и повреждений в самолете нет. На борту находилось 126 пассажиров и 4 члена экипажа. Пассажиры совершили полет позже на резервном самолете.

Проводится проверка. Известно также еще об одной неисправности другого самолета.

Из-за отказа двигателя грузовой Boeing, следовавший по маршруту Шанхай-Москва приземлился в Красноярске, пишет РИА Новости.

Никто не пострадал. Причина поломки Boeing пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что пассажиры Boeing 737-800 российской авиакомпании Utair тоже не долетели до места назначения – в итальянский Милан. В самолете были обнаружены неполадки, и капитан судна принял решение вернуться, в аэропорт Внуково в Москве. Возникли проблемы с шасси.

Карина Красилова

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