Ростислав Гольдштейн: Импортозамещение в секторе ТЭК – стратегическая задача для России

Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину энергетической безопасности РФ
Политика 16 мая, 10:00
Тематическое фото. Фото: пресс-служба сенатора

Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину энергетической безопасности РФ. В документе отражены актуальные вызовы и угрозы в сфере энергобезопасности, цели, принципы, основные направления и задачи обеспечения энергобезопасности России, сообщает ИА ЕАОMedia.

Согласно Доктрине, для обеспечения технологической независимости российского топливно-энергетического комплекса необходимо импортозамещение, а именно: локализация производства иностранного оборудования или создание его отечественных аналогов, развитие внутреннего рынка сжиженного природного газа. Также поставлена задача снижения доли углеводородов в энергобалансе и развития возобновляемых источников энергоресурсов.

Отдельно в документе говорится, что полномасштабному участию РФ в обеспечении международной энергетической безопасности препятствуют меры ограничительного характера, введенные рядом иностранных государств в отношении РФ, в том числе в отношении нефтяной и газовой отраслей ее топливно-энергетического комплекса, а также противодействие, оказываемое рядом иностранных государств и международных организаций проектам в сфере энергетики, которые реализуются с участием РФ.

"Недобросовестная конкуренция на мировом рынке энергоресурсов в последние годы проявляется особенно явно. Примером тому служат и санкции, и откровенные ультиматумы со стороны ряда государств в адрес участников новых энергетических проектов, например, "Северного потока-2". На страны оказывается давление с целью саботировать запуск газопровода из России в Европу. Причины здесь как политические, так и экономические. С одной стороны, США и несколько сателлитов стремятся всеми возможными способами не допустить укрепления сотрудничества между Россией и Европой, что может понизить влияние Америки в этом регионе. С другой – Штаты хотят, чтобы европейские страны покупали более дорогой американский сжиженный газ вместо дешевого российского. Для достижения этих целей в ход пускаются разнообразные механизмы: от ограничительных мер до прямого шантажа. В таких условиях необходимы актуальные ответные меры, в том числе, превентивного характера. Именно такой комплекс и предложен новой Доктриной энергетической безопасности России", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Сенатор также отметил, что краеугольным камнем безопасности является независимость России от иностранных поставщиков технологий и оборудования для разведки и добычи энергоресурсов. В этой связи курс на импортозамещение в это отрасли — стратегическая задача нашего государства.

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