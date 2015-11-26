Альфа Private открывает первое представительство на Дальнем Востоке

Статусные клиенты получат полный спектр премиальных услуг
Общество 13:01
Альфа Private открывает первое представительство на Дальнем Востоке. Фото: предоставлено "Альфа-Банком"

"Альфа-Банк" в ближайшее время расширит региональную сеть своих представительств в формате Private banking, открыв первое представительство Альфа Private во Владивостоке. В новом офисе статусные клиенты получат полный спектр премиальных услуг: комфортные переговорные, сейфовые ячейки и отдельные кассы создадут максимально удобные условия для проведения деловых встреч и решения бизнес-вопросов, а широкий спектр услуг private banking, профессионализм личных менеджеров и полная конфиденциальность гарантируют клиентам банка эксклюзивный уровень банковского обслуживания в лучших традициях управления частным капиталом, сообщает ИА PrimaMedia.

В преддверии официального открытия представительства в малом зале Приморской сцены Мариинского театра состоялся закрытый литературный вечер "БеспринцЫпные чтения" Александра Цыпкина для клиентов банка.

"БеспринцЫпные чтения" — один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени. Александр Цыпкин — лауреат премии "Кинотавр", автор бестселлера "Женщины непреклонного возраста" (16+), вошедшего в топ-10 продаж 2018 года наряду с Деном Брауном и Виктором Пелевином, автор проекта "БеспринцЫпные чтения", в рамках которого уже прошло более 200 театральных вечеров в 12 странах мира.

Гостей вечера приветствовала Ольга Кемпель — вице-президент Альфа Private: "Наша главная задача — обеспечить высокие стандарты сервиса private banking в соответствии с российскими и мировыми практиками. С открытием представительства мы усиливаем свое присутствие на Дальнем Востоке, рассчитываем на новый уровень обслуживания и качественные показатели бизнеса".

Альфа Private открывает первое представительство на Дальнем Востоке

Альфа Private открывает первое представительство на Дальнем Востоке. Фото: предоставлено "Альфа-Банком"

Ольга Кемпель рассказала об особенностях работы сегмента Private Banking в России и планах развития представительства во Владивостоке.

"Альфа Private не только оказывает классические банковские услуги, но и обеспечивает комплексную поддержку по многим другим направлениям — от инвестиций на рынках капитала до юридического и налогового сопровождения состоятельных людей и членов их семей. Эксперты банка консультируют по вопросам решений для бизнеса и трансграничных операций. И, конечно, неотъемлемой частью обслуживания клиентов являются lifestyle-услуги", — сказала Ольга Кемпель.

По завершении вечера гости могли лично задать вопросы Александру Цыпкину и подписать книги у автора в дружеской атмосфере.

Представительство Альфа Private во Владивостоке откроется 6 июня по адресу: г. Владивосток, ул. Авроровская, 10.

Услуги предоставляет АО "Альфа-Банк". Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 года.

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