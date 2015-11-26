ДВ-литература на ЛиТР-2019: "В одном поезде в разных направлениях"

Как консолидироваться дальневосточным авторам и надо ли это делать, поспорили на круглом столе "Современная литература Дальнего Востока"

На круглом столе "Современная литература Дальнего Востока". Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

Круглый стол "Современная литература Дальнего Востока" прошел в пятницу, 17 мая, в уютной библиотеке Приморского краевого отделения Русского географического общества, сообщает ИА PrimaMedia. В качестве специальных участников на круглый стол были приглашены главный редактор литературно-художественного журнала "Дальний Восток" Александра Николашина и заведующая отделом поэзии этого журнала Елена Добровенская. Модератор круглого стола историк и культуролог Елена Волкова, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, предложила обсудить два блока вопросов: что такое современная дальневосточная литература и как она может выйти к читателю.

По мнению главного редактора журнала "Дальний Восток" Александры Николашиной, единого потока дальневосточной литературы сейчас нет.



Александра Николашина. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

"Если раньше, как вы помните, была городская проза, была деревенская и так далее, то сейчас наступило такое время, когда люди работают в самых разных жанрах и направлениях. То есть векторы литературы расходятся в совершенно разных направлениях. Как в том анекдоте: едем в одном поезде в разных направлениях, — сказала она. — Многие даже упрекают журнал в том, что он потерял направление. А потеряли мы направление сознательно. Мы печатаем только того, кто нам нравится по литературным соображением. У нас печатается деревенская проза и произведения постмодернистов, у нас печатаются реалисты и постреалисты, которые пишут суровые жесткие вещи, печатаются мистические реалисты и даже абсурдисты. Принцип отбора прост: либо это интересно, либо неинтересно, либо это литература, либо не литература".

При этом журнал ищет свой стиль, постоянно ищет новых авторов. Литературных дебютов в "Дальнем Востоке" гораздо больше, чем в других российских толстых журналах. В их числе немало приморцев. Например, молодой (а лучше сказать, юный) прозаик Илья Выговский из Владивостокский, приславший свое первое произведение в "Дальний Восток" в 12 лет. Сейчас юноша подрос, и в физическом, и в литературном смысле. Прозвучали и другие имена, перечислять которые не имеет смысла, — надо просто пойти в библиотеку, взять подшивку журнала и почитать. Или зайти на портал журнала в Интернете.

Приморский поэт и публицист Валерий Королюк, находящийся в зале, поинтересовался, а не хочет ли "Дальний Восток" взять на себя задачу по консолидации дальневосточной литературы. В одном только Владивостоке пять творческих объединений и отделений писательских союзов, и где-то они должны публиковать свои произведения.

Елена Добровенская честно ответила, что есть члены творческих союзов, которые никогда не будут напечатаны в "Дальнем Востоке", поскольку наличие так называемой "корочки" еще не является гарантией качества того, что написано.



Елена Добровенская. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

"Для нас имеет значение не "корочка", а только текст, — сказала она. – Мы не всегда отвечаем авторам, и понять нас можно, поток рукописей, которые приходят, не иссякает". При этом география дальневосточной литературы на страницах журнала получается довольно обширная: несмотря на то что издание финансируется из бюджета Хабаровского края, печатаются не только хабаровчане, но и приморцы, сахалинцы, сибиряки, представители западных регионов страны. Сегодня "Дальний Восток" имеет статус федерального журнала, и, в отличие от многих столичных собратьев, сумел сохранить формат настоящего "толстяка": проза, поэзия, публицистика, очерк, библиография, критика (к сожалению, в меньшей мере).

Институт критики в Хабаровске, в принципе, ограничен, заметила Лидия Кисенкова, приехавшая на фестиваль из Сахалинской области.

"Пишите", — прозвучал призыв к ней и к приморским литераторам.

В силу известных событий, литературный процесс утратил прежние связи, отметил поэт и публицист Владимир Тыцких. Поэтому надо ценить любой шаг, ведущий к скреплению того, что разорвано. У "Дальнего Востока" такие возможности есть, но они ограничиваются шестью номерами в год.

По мнению приморского поэта Галина Якуниной, являющейся членом редколлегии журнала, тенденция преемственности дальневосточной литературы все-таки сохраняется. Ее характерной особенностью по-прежнему является изображение эволюции крупных, ярких, конкретных характеров является.

"Рефлексирующие герои на этой земле просто не находят себя", — сказала Якунина.

Идентификация героя по месту проживания является непременной чертой дальневосточной литературы, согласилась писательница из Владивостока Татьяна Таран.

"Я пишу о Владивостоке, о его жизни, о его людях, и это находит отклик у читателей", — сказала она. Татьяна также поделилась своими планами организовать во Владивостоке литературный клуб, в котором могли бы собираться представители разных стилей и направлений.

Конечно, хотелось бы услышать на нашем круглом столе серьезную и глубокую оценку того, что собой представляет современная литература Дальнего Востока. Но для этого нужно, чтобы нашлись люди (критики и литературоведы), которые возьмутся за решение этой задачи. Пока же можно сказать одно – литература на Дальнем Востоке есть, и хорошая, и разная, отметил поэт и журналист Александр Куликов.



Круглый стол на все вопросы не ответил, значит, продолжение следует. Фото: Табаченко Илья, ИА PrimaMedia

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.