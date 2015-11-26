Отчим несколько лет насиловал падчерицу в Приморье

Теперь 65-летний педофил предстанет перед судом, ему грозит большой срок
Происшествия 16 мая, 11:54
Насилие. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Житель Арсеньева на протяжении трех лет насиловал падчерицу в Приморье. Теперь 65-летнего мужчину ждет суд, ему грозит большой срок, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

Обвиняемого будут судить по двум статьям УК: "Изнасилование", а также "Насильственные действия сексуального характера". Преступления совершались в период с 2015 по 2018 год. Девочке на момент начала совершения преступлений исполнилось 9 лет.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СК.

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