Футбол без границ: в Находке прошёл пятый турнир национальных команд

В соревнованиях участие приняли четыре команды – сборные России, Узбекистана, Азербайджана и Армении
Общество 15 мая, 12:33
Футболисты. Фото: пресс-служба администрации Находки

Кубок по мини-футболу среди национальностей, проживающих на территории городского округа, проводит находкинская федерация футбола совместно с отделом по физической культуре и спорту администрации Находки. В пятом турнире участие приняли четыре команды – сборные России, Узбекистана, Азербайджана и Армении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Соревнования проходили по круговой системе, игроки продемонстрировали отличную физическую форму и достойный спортивный уровень. Как отметили организаторы, футболисты играли азартно, не жалея себя, при этом корректно, с уважением относились к соперникам.

По итогам соревнований первое место завоевала команда России, в которой играли ветераны находкинского футбола. Высокое мастерство показали играющий тренер Вячеслав Иванов, главный тренер команды "Океан" Александр Тихоновецкий, в прошлом нападающий "Океана" Александр Новиков. Второе место заняла команда Азербайджана. Неизменным профессионализмом в ней отличается большой энтузиаст футбола, играющий тренер Камал Ахмедов. Большой вклад в подготовку команды внёс бизнесмен Фазил Зейналов. Третье место у футболистов Узбекистана. В этой команде хорошей игрой отличились тренер Баходыр Абдурахманов и капитан Акмал Муратов. Впервые участвовала в Кубке по мини-футболу команда Армении, занявшая четвёртое место. Большой вклад в работу по организации тренировок внесли предприниматель Хачатур Аветисян и капитан команды Давид Унанян.

После завершения матчей все участники турнира были награждены памятными кубками, грамотами и медалями.

Администрация Находкинского городского округа футбол

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