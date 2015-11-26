Прилетело: качество подготовки пилотов "Аэрофлота" проверят

Такую рекомендацию Росавиация, вероятнее всего, получит от МАК
Происшествия 13:48
Катастрофа в Шереметьево. Фото: Скриншот видео @urd_news, видеохостинг Youtube

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) должен к четвергу, 16 мая, подготовить предварительное донесение об обстоятельствах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево с рекомендациями Росавиации. Вероятнее всего, МАК рекомендует ведомству проверить качество подготовки пилотов "Аэрофлота".

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал РИА Новости, что по настоянию МАК также будут проверены характеристики режима ручного управления SSJ100, в том числе в случае удара молнии.

Ранее Евгений Дитрих, министр транспорта РФ, заявил что предварительный отчет об итогах расследования МАК может увидеть свет в течение двух-трех месяцев, а полный — в срок до одного года.

Технические неполадки — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления — принудили пилотов самолета "Аэрофлота" 5 мая совершить жесткую посадку, в результате которой у лайнера подломились шасси и загорелись двигатели. В результате погиб 41 человек, выжили 33 пассажира и четыре человека экипажа.

В Следственном комитете рассматривается несколько версий авиакатастрофы. Основными считаются: возможная недостаточная квалификация летчиков, диспетчеров и сотрудников, проводивших техосмотр, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

Егор Тараруев

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