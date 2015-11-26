Какие регионы России "пролетят" с летом в начале июня

В среднем, температура воздуха будет выше нормы, но не везде
Общество 16 мая, 16:10
Жители Дальнего Востока и Сибири жары в начале июня не дождутся. Фото: pixabay.com

С какой погоды начнется в России июнь, рассказали в Гидрометцентре.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в большинстве российских регионах в первый месяц лета температура воздуха ожидается выше нормы.

Правда, жители Дальнего Востока и Сибири жары в начале июня не дождутся, пишет inforeactor.ru.

Прохладная погода по прогнозам возможна в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве, а также почти во всей Иркутской области и всем Забайкалье. В этот список попали также Еврейская автономная область, южные и центральные районы Хабаровска, Сахалина и Магаданской области.

Примерно на один-два градуса выше нормы ожидается температура воздуха в Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в некоторых районах Таймыра и Эвенкии, на Колыме и Чукотке.

В Москве погода также будет стоять теплее нормы. Температура воздуха составит примерно днем +21 градус и +11 ночью.

Дефицит осадков, по словам эксперта, возможен в северной части Красноярского края, в Ненецком округе, Чукотке, заволжских районах Астраханской области, республиках Северного Кавказа и в центральных районах Красноярского края и в Забайкалье.

Карина Красилова

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