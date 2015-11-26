Инновационная лаборатория развернулась на базе Гуманитарно-экономического колледжа

Виртуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ проходит испытания в ДВФУ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Инновационная лаборатория, позволяющая старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ по химии и физике, находясь в виртуальной реальности, развернулась на базе Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ. На одном из занятий побывал корр. ИА PrimaMedia.

Возможность проводить вне кабинета самые сложные химические эксперименты с реактивами и различные физические опыты и получать при этом самые достоверные результаты школьники получили благодаря специальному программно-аппаратному комплексу, разработанному компанией Modum Lab.

Он представляет собой компьютер с подключенным шлемом виртуальной реальности и специальными ручными манипуляторами, которые по Bluetooth передают в компьютер данные о том, что делает ребенок. Со стороны непосвященному взрослому может показаться, что подросток развлекается, играя в какую-нибудь виртуальную игру. Тем более, что с его лица не сходит довольная улыбка, а порою он разражается громким смехом, который тут же подхватывают его товарищи. На самом же деле перед нами разворачивается самый настоящий учебный процесс, причем темой занятия является одна из самых труднейших для школьников тем – магнетизм и электромагнитные взаимодействия.

Виртуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ проходит испытания в ДВФУ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Виртуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ проходит испытания в ДВФУ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Виртуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ проходит испытания в ДВФУ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

В результате, признается ученик 9В класса Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Саша Ш., с помощью виртуального репетитора многие темы стали намного понятнее.

– Я думаю, если эта штука будет применяться на уроках, заниматься физикой и химией станет проще и интересней. Только есть одно пожелание разработчикам – сделать шлем полегче, сейчас он сильно давит на голову, — поделился радостью юноша.

Как рассказала методист Modum Lab Лидия Ятлук, в данном проекте собраны самые лучшие практики из того, что делалось компанией ранее с полным сознанием того, что, в первую очередь, требуется школьнику, готовящемуся к ЕГЭ.

Возможности, которые предоставляют VR/AR-технологии, если не безграничны, то в достаточной степени широки. Например, на занятиях по химии программа позволяет определить, что получается, если смешать одно вещество с другим, при этом учитывается соотношение количества веществ, их концентрации, температуру и другие факторы. В программе заложены системы визуализации, которые отвечают за создание картинки — кабинета, стола, приборов, бутылей, колб. А благодаря манипуляторам у пользователя появляется возможность "брать" объекты. Например, школьник сможет взять бутыль с раствором и перелить его в колбу. В ходе лабораторной работы ученики могут видеть химические процессы: выпадение осадка, выделение газа, изменение цвета. Важный момент – в виртуальном формате любые химические опыты, даже самые неудачные, совершенно безопасны. Ведь и последствия будут виртуальными.

Кроме того применение VR/AR-технологий позволяет концентрировать внимание учащегося. Шлем, надетый на голову, не дает возможности разговаривать с соседом по парте, отвлекаться на посторонние звуки и события. Есть только ты, картинка, позволяющая четко визуализировать какие-то сложные физические процессы, в нашем случае – магнитные поля, их направленность и взаимосвязи.

— Эксперимент с виртуальным обучением, который проводится на базе нашего учебного заведения, совершенно замечательный, — говорит директор Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Мария Юденко. – Нам интересно посмотреть, что получится в итоге. Специалисты Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности ДВФУ решили погрузить ребят в виртуальную реальность, посмотреть, насколько они адаптируются в нее, насколько эта методика приемлема, насколько высоких результатов она позволит достичь.

Как призналась руководитель колледжа, педагоги не устояли перед соблазном самим попробовать, что такое виртуальная реальность в обучении.

— Хочу сказать, что на самом деле она не может заменить реальной педагогической практики. Но может стать реальной альтернативой в тех случаях, когда в школьной лаборатории нет дорогостоящего оборудования и исходных материалов, — сказала Мария Юденко.

Виртуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ проходит испытания в ДВФУ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Виртуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ проходит испытания в ДВФУ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Виртуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ проходит испытания в ДВФУ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Виртуальный репетитор для подготовки к ЕГЭ проходит испытания в ДВФУ. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 4

Особенно это актуально для сельских школ, а также для школ в отдаленных городах, подчеркнула проектный менеджер Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности ДВФУ Аэлита Ахлюстина. И планы по дальнейшей интеграции технологии в учебный процесс в средних школах, лицеях и колледжах, действительно имеются. Но сначала технологию в формате педагогического эксперимента в текущем учебном году планируется внедрить в пилотные учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Предполагается, что с помощью VR/AR-технологий школьники смогут лучше готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

— Сначала все это создавалось для игр, но с недавних пор стало использоваться в образовательных целях. Выяснилось, что VR/AR технологии совершенно не напрягают, а наоборот, помогают им сконцентрироваться и быстрее понять предмет и обучиться ему, — сказала Аэлита Ахлюстина. – В этом и заключается главная задача виртуальной реальности – с помощью игры обучить детей таким трудным дисциплинам, как физика, химия и другие естественные науки.