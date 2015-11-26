Алена Рапунцель будет отбирать женихов на кастинге, который пройдет 19 мая

Звезда "Дома-2" приедет во Владивосток в поисках мужчины мечты. Фото: официальный сайт телепроекта "Дом-2"

Кастинг в самое продолжительное реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ пройдет 19 мая во Владивостоке (18+). В нем примет участие звезда "Дома-2" Алена Рапунцель (Савкина), которая также является уроженкой Владивостока. Девушка собирается подобрать себе здесь вторую половинку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе телеканала.

Во Владивостоке создатели "Дома-2" хотят найти новых героев популярного шоу, а может быть, и вторые половинки для нынешних участников проекта. Критерии отбора всегда одинаковые – харизматичность, целеустремленность и амбициозность. Ведь за 15 лет существования телепроекта "Дом-2" именно такие участники становились настоящими звездами. Так, Владивосток подарил проекту семью Рапунцелей, Константина Иванова и Глеба Жемчугова.

Кастинг пройдет в здании конгресс-отеля "Экватор" на улице Набережная 20.

Справка: Телепроект "Дом-2" впервые вышел эфир ТНТ 15 лет назад. Основная цель реалити-шоу — помочь обычным девушкам и молодым людям в режиме реального времени под прицелом десятков телекамер построить крепкие отношения и найти свою вторую половину. "Дом-2" — это более 5 000 дней, около 2 000 участников, 16 свадеб, 11 детей, родившихся на проекте, сотни тысяч романтиков, свой "словарь", Остров на Сейшелах и ведущие, находящиеся в статусе российских топ-звезд. "Дом-2" выходит в эфир ТНТ ежедневно. Это единственный проект на российском телевидении, который с вами семь дней в неделю утром, вечером и даже ночью.