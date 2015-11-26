Второй ЛиТР пошел: Владивосток принимает главное литературное событие Тихоокеанской России

Знаменитые писатели, публицисты, критики и сценаристы собрались на открытие фестиваля в Молодежном театре

Официальное открытие фестиваля "Литература тихоокеанской России". Фото: ИА PrimaMedia

Официальное открытие второго фестиваля "Литература Тихоокеанской России" состоялось в приморском театре молодежи. Все места в большом зале заняты. Здесь писатели, поэты, публицисты, актеры, представители творческой интеллигенции и политической элиты. В зале собрались известные российские авторы — Андрей Геласимов, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров, Андрей Петров, Василий Авченко и другие.

С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Я искренне рад вас приветствовать на открытии фестиваля Литература Тихоокеанской России, который собрал не только лучшие творческие силы Приморья, Дальнего Востока, но и представителей творческой интеллигенции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это значимое событие для всего тихоокеанского побережья.

Нам очень важно, что фестиваль все больше и больше втягивает в свою орбиту молодежь. Здесь представлены произведения детской литературы, которые интересны всем людям, живущим на территории азиатско-тихоокеанского макрорегиона. И Владивосток здесь достойно представлен произведениями, снискавшими мировую славу", — обратился к гостям фестиваля губернатор.

Он напомнил о вкладе в мировую литературу знаменитого краеведа, историка и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева и о путешествии на Дальний Восток Антона Павловича Чехова. Глава региона пообещал, что книги, представленные на "ЛиТРе" попадут в библиотеки Приморья.

С краткой, но емкой речью выступил заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов.



Заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов. Фото: ИА PrimaMedia

Он иронично выразил надежду, что "ЛиТР" оправдает свое название.

"Писать, читать, чувствовать, сопереживать, расти — это все литература. Мы поддерживаем это мероприятие и сделаем все, чтобы оно получилось", — сказал Куранов.

От дирекции фестиваля выступил исполнительный директор Вячеслав Коновалов.



Директор фестиваля Вячеслав Коновалов. Фото: ИА PrimaMedia

"Фестиваль интересен тем, что он открывает новые горизонты для российских писателей. Для дальневосточных авторов он открывает возможности всей России, а для писателей из центральной России открывает литературу тихоокеанской России. Это только второй "ЛиТР". Будет и третий, и четвертый и еще много-много "литров", — выразил надежду Коновалов.

Следом за директором поднялся президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" сроднился с Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров, и это неслучайно, потому что у нас есть общая ДНК. В первой трети прошлого века во Владивостоке было создано управление рыбными промыслами Дальнего Востока — трест Дальрыба. И в этой организации 8 лет работал человек, который имеет прямое отношение к литературе Тихоокеанской России. Этот человек стал родоначальником литературы в жанре нон-фикшн. Звали его Владимир Клавдиевич Арсеньев. Я уверен, что второй фестиваль "Литература Тихоокеанской России" будет ярким, интересным и с большим уловом", — сказал Зверев.



Второй ЛиТР пошел: Владивосток принимает главное литературное событие Тихоокеанской России. Фото: ИА PrimaMedia

С подтверждением того, насколько важен и сам фестиваль и русская литература, в целом, для стран АТР, выступил проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хен Тхе.



Проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хен Тхе.. Фото: ИА PrimaMedia

"Я стал другим человеком через вашу литературу. Потому что прежде я не знал такую глубину и широту человеческой души. Я очень благодарен этой литературе. Не только я, но и все наши интеллигентные люди, — признался Ким Хен Тхе. — И сейчас мы открываем это мероприятие, посвященное великой русской литературе".

Проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин зачитал обращение ректора университета к гостям фестиваля.



Проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей Шушин. Фото: ИА PrimaMedia

"Художественное осмысление преобразования Дальнего Востока в настоящее время, описание и литературный анализ процессов, разворачивающийся на берегах Тихого океана сегодня, — это, пожалуй, один из важнейших факторов развития нашего региона. Отрадно, что устроители фестиваля учитывают этот аспект при составлении программы главного литературного праздника нашего федерального округа", — зачитал Шушин.

Стоит отметить, в этом году ЛиТР расширил свои границы и поднялся над облаками. "Крыльями" фестиваля выступила авиакомпания "Россия". Официальный представитель компании Сергей Стариков отметил важность мероприятия и подчеркнул, что родившийся на Дальнем Востоке фестиваль объединил всю Россию, а авиакомпания, в свою очередь, стирает границы и расстояния, объединяя людей и города.



Официальный представитель АК "Россия" Сергей Стариков. Фото: ИА PrimaMedia

"Авиакомпания "Россия" с удовольствием выступила партнером фестиваля "Литература Тихоокеанской России". Для литературы, также как и для авиаперелетов нет границ. Чтение – это захватывающее путешествие в мир любознательности и авантюризма. Приятно видеть, что современная литература сегодня развивается, произведения русских авторов переводят на другие языки. Я вижу очень много зарубежных гостей. Будем и дальше вдохновлять вас своими полетами на творчество и стирать границы и расстояния", — поприветствовал гостей фестиваля Сергей Стариков.

Когда все приветственные речи были произнесены, участники фестиваля перешли к обсуждению главной темы фестиваля: "Новый герой новой России". Писатели, журналисты, представители бизнес и политических кругов высказали свои точки зрения на этот сложный вопрос.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.