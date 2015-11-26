Будущее Владивостока представят на пятом Восточном экономическом форуме

Посетители выставки "Улица Дальнего Востока" увидят российско-японский мастер-план развития города

Улица Дальнего Востока на ВЭФ. Фото: пресс-служба АПК

На выставке "Улица Дальнего Востока" в дни пятого Восточного экономического форума Приморье представит обновленный павильон, концепция которого уже разработана. Об этом было доложено губернатору региона Олегу Кожемяко в ходе заседания организационного штаба по подготовке юбилейного ВЭФ.

По словам директора департамента экономики и развития предпринимательства края Натальи Набойченко, основная идея экспозиции в 2019 году – "Приморье – центр притяжения".

Экспозиция будет состоять из трех тематических блоков – фан-сектор "Открывай мир из Владивостока", посвященный туризму в регионе. Гости выставки смогут спланировать путешествие по Приморью с посещением исторических и природных достопримечательностей, в том числе и по следам экспедиций Арсеньева, по археологическим памятникам края. Здесь же можно будет выбрать и туры по странам АТР.

Второй блок – зона проектов "Центр новых возможностей", где будут продемонстрированы успешные проекты резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. В их числе – строительство рыбоперерабатывающих заводов в Большом Камне и ТОР "Надеждинская", презентация построенных АО "Композитное кораблестроение" судов на акватории бухты Аякс, высокотехнологичные проекты – подводный измерительный буй для гидрографических измерений, технология управления морской техникой с параллельным синхронным движением катеров на воде.

"Владивосток – центр притяжения" – так названа третья зона экспозиции. Здесь будут представлены масштабные проекты, которые изменят облик города, среди которых ВКАД, строительство музейного и театрально-образовательного центров на сопке Орлиная, керлинг-центра, медкластера на Русском острове.

"Фишками" павильона станет используемый второй этаж, на котором разместятся терраса и кафе, уличная фотозона с лодками "дракон". Предусмотрена сцена и амфитеатр для выступления творческих коллективов, в том числе и артистов Мариинского театра.

Олег Кожемяко поручил включить в экспозицию те объекты, которые уже получили подтверждение и будут воплощаться в жизнь. Среди них – строительство моста на остров Елена и автомобильная развязка в районе Некрасовской, а также мастер-план развития Владивостока, разрабатываемый вместе с японцами.

"Концепция, технико-экономическое обоснование развития острова Русский, проекты по развитию города должны быть представлены на нашем павильоне в интерактивном режиме. Эти проекты шаг за шагом мы уже начинаем отрабатывать", – подчеркнул губернатор.

Как доложил руководитель подразделения во Владивостоке фонда "Росконгресс" Максим Яковенко, в рамках Восточного экономического форума в этом году пройдут новые мероприятия.

"Это и Дальневосточный агропромышленный фестиваль в рамках выставки “Улица Дальнего Востока”, Российско-Китайский форум СМИ, конференция по истории международных отношений между Россией и Китаем, Российско-Сингапурская Межправительственная комиссия высокого уровня, конференция “Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана”. Планируется проработать подписание соглашения мэрами городов Лиссабона и Владивостока", – пояснил он.

Глава Приморья подчеркнул, нужно приложить все усилия, чтобы форум прошел на высоком уровне, учитывая предыдущий опыт организации мероприятия.