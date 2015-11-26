Праздник для людей: первый день фестиваля ЛиТР - в фотографиях и цитатах

Несмотря на хмурую погоду открытие фестиваля посетили более 1000 человек

Открытие площадки фестиваля ЛиТР-2019 в Адмиральском сквере. Фото: ИА PrimaMedia

Большое культурное событие фестиваль "Литература Тихоокеанской России" начал свою работу сегодня, 16 мая. Во Владивосток прибыли известные российские писатели, представители топовых издательств страны и иностранные литературные деятели. Гости ЛиТРа-2019 торжественно открыли выставку-ярмарку в Адмиральском сквере Владивостока и ответили на вопросы читателей и журналистов. Церемония открытия фестиваля состоялась в Приморском Театре молодежи и была посвящена основной теме фестиваля "Новые герои России". Несмотря на хмурую погоду в первый день мероприятия фестиваля посетили более 1000 человек.

Неофициально открытие фестиваля началось в Адмиральском сквере Владивостока. В нем приняли участие известные писатели, такие как Андрей Рубанов, Михаил Елизаров, Павел Басинский, Андрей Геласимов, Павел Крусанов, Анастасия Орлова.

Российский писатель Павел Басинский. Фото: ИА PrimaMedia Французский филолог-славист Ренэ Герра.. Фото: ИА PrimaMedia Писатель, кинодраматург Андрей Рубанов. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

С приветственным словом выступили исполнительный директор и соучредитель фестиваля Вячеслав Коновалов, генеральный директор Китайского общества коллективного управления авторскими правами на литературные произведения Чжан Хунбо, педагог, поэт, писатель, переводчик художественный, общественный деятель; замдиректора Фонда по содействию распространения русской и вьетнамской литературы Нгуен Туи Ань, дальневосточный писатель и журналист Татьяна Таран, главный редактор издательства "Альпина Паблишер" Сергей Турко и французский филолог-славист Ренэ Герра.

— Я рад, что ЛиТР становится традицией. После прошлого фестиваля мне на почту приходило очень много писем, как от читателей, так и от писателей с положительными откликами и просьбами провести мероприятие во второй раз.

Востребованность фестиваля показала, что мероприятие нужно Тихоокеанскому региону, и я, надеюсь, что оно станет большим культурным событием для страны и для всего мира!

– отметил исполнительный директор и соучредитель фестиваля Вячеслав Коновалов.



Директор фестиваля "Литература Тихоокеанской России" Вячеслав Коновалов. Фото: ИА PrimaMedia

Важность проведения фестивалей такого уровня подчеркнул и современный русский писатель-прозаик Павел Крусанов.

— У нас очень большая страна. В последние годы разрозненность культуры очевидна, так как большие пространства тяжело преодолевать не только людям, но и книгам. Такие фестивали необходимы регионам, вслед за авторами, которые приезжают в города как гости фестиваля, едут и их книги.

Культура должна развиваться в совокупности, ведь не валовый продукт и объем производства делает человека счастливым, а его культурный мир,

— отметил Павел Крусанов.

На три дня в центре города развернулась книжная ярмарка, где любой желающий может приобрести книгу и получить автограф автора. Компании-участники фестиваля и партнеры ЛиТРа организуют интересные инсталляции и презентации новинок литературного рынка. В книжной ярмарке принимают участие Приморский торговый дом книги, краевая детская библиотека, библиотека для слепых, также свои издания презентуют Тихоокеанский альманах "Рубеж" и издательство "ДВФУ".

Площадка фестиваля ЛиТР в Адмиральском сквере. Фото: ИА PrimaMedia Площадка фестиваля ЛиТР в Адмиральском сквере. Фото: ИА PrimaMedia Вальс от ансамбля "Улыбка". Фото: ИА PrimaMedia На три дня в центре города развернулась книжная ярмарка. Фото: ИА PrimaMedia Директор и главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia Участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia Юные участники фестиваля ЛиТР. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 10

После неофициального открытия гости фестиваля рассказали о своих ожиданиях и ответили на вопросы журналистов. Главной темой пресс-конференции стала масштабная международная повестка. В этом году участие в фестивале принимают писатели, поэты и литературные деятели из Франции, Китая, Южной Кореи и Японии.



Пресс-конференция гостей фестиваля ЛиТР-2019. Фото: ИА PrimaMedia

— Не успели мы оправиться от масштаба первого фестиваля и очень серьезной международной повестки, которая была ориентирована на наших партнеров из Китайской народной республики, как наступил второй фестиваль с уникальной международной программой. Сегодня на фестивале представлено 5 стран. И это не может не радовать.

Без понимания литературы и культуры другой страны, мы не сможем понимать смыслы и менталитеты наших соседей. А без этого невозможно построение каких-либо экономических отношений,

— отметил директор Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий.



Директор Дальневосточного филиала Фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий и французский филолог-славист Ренэ Герра. Фото: ИА PrimaMedia



Востребованность современных русских авторов за рубежом подчеркнула педагог, поэт, писатель, переводчик художественный, общественный деятель; замдиректора Фонда по содействию распространения русской и вьетнамской литературы г-жа Нгуен Туи Ань.

— Русская литература у вьетнамских читателей ограничивается в основном классикой и переводами, которые еще были сделаны в 70-х годах. Наши читатели не имеют широкого доступа к современной русской литературе. Очень надеюсь, что через фестиваль мы сможем познакомиться поближе с современными произведениями русских авторов, — отметила г-жа Нгуен Туи Ань.



Генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Чжан Хунбо и педагог, поэт, писатель, переводчик художественный, общественный деятель; замдиректора Фонда по содействию распространения р. Фото: ИА PrimaMedia



Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" проходит 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.