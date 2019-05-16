Лазейка прикрыта: одобрены меры по борьбе с "липовым" техосмотром

Вместо обещанных послаблений автовладельцев ждет ужесточение
Общество 03:35
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

В Госдуме второе чтение прошел законопроект, направленный на борьбу с "серым "техосмотром. Ранее группа депутатов выступала с инициативой полностью отменить техосмотр личных авто, но в итоге парламентарии решили поступить иначе — технический осмотр ужесточат.

В рамках основного чтения депутаты смягчили только малую часть законопроекта о техосмотре — убрали обязанность операторов ТО вести видеофиксацию. Из-за этого могли бы подорожать услуги операторов.

Чтобы не допустить "липовые" техосмотры, когда автовладельцы попросту покупают диагностические карты, будет вестись фотофиксация.

Техосмотр личных авто полностью отменят

Депутаты в ходе заседания Госдумы заявили, что число техосмотров, проведенных по правилам, сократилось на треть. У экспертов данные еще "печальнее". Теперь парламентарии не поверят автомобилистам и операторам техосмотра "на слово" — фотографировать осмотр транспортного средства придется дважды — в начале и в конце. Просто "постоять на яме" не получится, предупреждают депутаты. Позднее правительство выдвинет требования к снимкам, точности координат проведения съемки и порядку их хранения в единой системе — "облачном хранилище", пишет РГ.

Кстати, в законопроекте прописан и механизм профилактики очередей на станции техосмотра. Там говорится, что количество осмотров в одном пункте не должно превышать значение пропускной способности, включенное в реестр операторов ТО. А если оператор превысит — система не даст выдать карту.

Проверять "легитимность" техосмотра будут тайные покупатели со стороны органов госконтроля. Нарушители правил ТО будут оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч для компаний.

А проведение техосмотра без аккредитации чревато лишением свободы на срок до пяти лет.

Водителям, кстати, тоже не поздоровится, если они вздумают управлять машиной без техосмотра. За это положен штраф в размере двух тысяч рублей вместо нынешних восьмисот.

Закон вступит в силу через один год после его официального опубликования. Уже выданные карты будут действовать до истечения своего срока.

Анна Кольцова

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