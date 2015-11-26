Рыбакам-любителям "обломают" удочки: вводятся лимиты на вывоз рыбы

Росрыболовство прорабатывает норму вывоза

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Росрыболовство выступает за введение нормы на вывоз рыбы рыбакам-любителям. В ведомстве считают, что вывоз нужно ограничить тремя суточными нормами вылова.

Как сообщил журналистам заместитель главы ведомства Василий Соколов, ведомство прорабатывает ограничения по вывозу. Он напомнил, что в советское время эта норма существовала и была очень жесткой. К примеру, в Астраханской области суточная норма вылова, по словам Соколова, и была нормой вывоза.

"Считаем, что должно быть ограничение, порядка трех суточных норм, чтобы, если человек половил, он мог поехать домой, сварить уху, пожарить", — сказал замглавы Росрыболовства.

По мнению Соколова, россиян — любителей рыбалки параллельно нужно "воспитывать" и прививать принцип "поймал — отпусти".

Напомним, в России в декабре 2018 года был принят закон о любительском рыболовстве. Как следует из документа, для каждого рыбохозяйственного бассейна России устанавливается объем водных биоресурсов, разрешенный рыбаку-любителю для вылова в течение суток.

Ольга Толмачева