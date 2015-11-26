Старший кассир за месяц сумела выкрасть из банка во Владивостоке 28 млн рублей

При загрузке денег в кассеты для банкоматов, женщина умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе

Деньги. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Суд во Владивостоке рассмотрит дело о хищении свыше 28 млн рублей старшим кассиром одного из крупных банков России. При загрузке денег в кассеты для банкоматов, женщина умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Приморского края.

Женщина действовала подобным образом на протяжении ноября 2018 года, так ей удалось похитить свыше 28 млн рублей. Незаконные действия кассира были выявлены службой собственной безопасности банка.

В ходе следствия представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении причиненного банку ущерба.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.