Посадить лес - спасти лосося: приморские школьники приняли участие в Дне кедра

На новом участке уссурийского лесопитомника планируется посеять более тонны кедровых семян

Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia

В хвойном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии близ села Каменушка под Уссурийском отметили традиционный День кедра. В организации мероприятия приняли участие Приморская сельскохозяйственная академия, WWF России и АНО "Амурский тигр", сообщает ИА PrimaMedia.

"Цель этого праздника — популяризация знаний о лесах Приморья, о лесовосстановлении. Мы рады встречать День кедра на площадке нашего питомника вместе с активными школьниками, приезжающими к нам со всего края!", — обратился к участникам акции ректор ПГСХА Андрей Комин.

В уникальном экологическом празднике в этом году приняли участие школьники из села Галёнки, школ №133, №28 и №6 из Уссурийска, воспитанники Центра содействия семейному устройству из Арсеньева, а также учащиеся коррекционных школ-интернатов из села Раздольное и Артёма. Для ребят провели экскурсию по территории питомника, прочитали небольшую лекцию по орнитологии и дали принять участие в посеве кедровых семян.

Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Благодаря ребятам в посевном отделении питомника был заложен новый участок корейского кедра, на котором планируется посеять более тонны кедровых семян. И уже через три года эти сеянцы можно будет высаживать по полог леса.

День кедра отмечается в Приморском крае уже девятый раз — с 2011 года.

"Наша многолетняя инициатива по проведению Дня кедра набирает обороты, и в Приморском крае уже существует несколько площадок, на которых проводят мероприятия по посадке кедрушек и посеву семян кедра", — сообщил старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.

В конце праздника студенты природоохранной дружины "Тис" ПГСХА провели для юных натуралистов игры и викторину. Организаторы утроили чаепитие и в конце горячо поблагодарили всех участников Дня кедра.

Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia Приморские школьники приняли участие в Дне кедра. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

"Нам очень понравилась эта экскурсия! Спасибо большое! Узнали столько нового о живой природе, посадили кедры... Это правда было очень интересно!", — поделились ребята.

В этом году День кедра совпал с еще одним праздником, отмечаемым в экологическом сообществе — День мигрирующих рыб. Сейчас наиболее остро стоит вопрос вырубки нерестоохранной полосы лесов: 1 июня этого года вступит в силу федеральный закон №538-ФЗ, согласно которому размер нерестоохранных лесных полос сократится почти в 5 раз. Это поставит под угрозу деградации нерестилища многих ценных видов рыб Дальнего Востока (тихоокеанский лосось, атлантический лосось, осетровые, сиговые и пр.).

"По берегам рек, в которые рыба ходит на нерест растет лес. И что же будет, если этот лес вырубить? Уровень воды падает, река мелеет и рыба сюда больше заходить не будет. Это пагубное следствие необдуманного воздействия на природу", — объяснил доцент кафедры лесной таксации ПГСХА Александр Иванов.

По данным Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, в Приморском и Хабаровском краях из 4,2 млн га нерестоохранных полос свой охранный статус рискуют потерять более 3,4 млн га нерестоохранок. Поэтому в этом году, который отмечается как Международный год лосося, экологи призывают не только к сохранению и восстановлению кедровых лесов, но и привлекают особое внимание общественности к важности их средосберегающих и социальных функций.