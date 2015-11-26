Центр Владивостока и Золотой мост перекроют на выходных из-за полумарафона "ЗаБег"

Парковку и движение ограничат в воскресенье, 19 мая (КАРТА)

Забег. Фото: ИА PrimaMedia

Центр Владивостока и Золотой мост перекроют в воскресенье, 19 мая, из-за проведения в этот день всероссийского полумарафона "ЗаБег", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

С 12.00 до 20.00 ограничат движение по ул. Светланской — от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уборевича.

С 15.00 до 18.52 — на следующих участках автодорог:

— по ул. Светланской: от пересечения с ул. Уборевича до пересечения с ул. Капитана Шефнера;

— по ул. Уборевича: от пересечения с ул. Береговой до пересечения с ул. Семеновской;— по ул. Лазо: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. Суханова;

— по ул. Петра Великого: от пересечения с ул. Светланской до дома № 3 по ул. Петра Великого;

— по ул. Корабельной Набережной: от дома № 1 по ул. Корабельной Набережной до дома N 66-б по ул. Светланской;

— по Светланскому переулку: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. Корабельной Набережной;

— по ул. Баневура: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. Пушкинской;

— на участке автодороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

— по ул. Дальзаводской: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. Металлистов;

— по ул. Металлистов: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. Дальзаводской;

— по ул. Капитана Шефнера: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. Дальзаводской;

— по ул. Луцкого: от пересечения с ул. Суханова до пересечения с ул. Всеволода Сибирцева;

— по ул. Всеволода Сибирцева: от пересечения с ул. Луцкого до пересечения с ул. Пушкинской;

— по ул. Пушкинской: от пересечения с ул. Всеволода Сибирцева до дома № 16, стр. 2 по ул. Пушкинской;

— по ул. Очаковской: от пересечения с ул. Харьковской до пересечения с ул. Ужгородской;

— по ул. Ужгородской: от пересечения с ул. Очаковской до пересечения с ул. Надибаидзе;

— на участке автомодороги от ул. Героев Тихоокеанцев до Золотого моста по направлению движения от ул. Героев Тихоокеанцев до Золотого моста;

— на участке автодороги от дома N 33, стр. 2, по ул. Олега Кошевого до дома N 27 по ул. Олега Кошевого;

— по ул. Бурачка: от пересечения с ул. Терешковой до пересечения с ул. Олега Кошевого;

— на участке автодороги от дома N 283 по ул. Калинина до пересечения с ул. Калинина;

— на участке автодороги от дома N 273а по ул. Калинина до пересечения с ул. Черемуховой;

— по ул. Одесской: от дома N 7, стр. 2, по ул. Липовой до дома N 9 по ул. Одесской;

— на участке автодороги от ул. Героев Тихоокеанцев до ул. Бархатной.



Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева, Суханова, Окатовой, Вилкова и Харьковской.