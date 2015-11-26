Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования

Обучение в школе бесплатное: стать студентом может любой желающий в возрасте от 18 лет, прошедший отбор

Программирование. Фото: https://pixabay.com

Сбербанк продолжает набор кандидатов для участия в летних четырехнедельных курсах программирования в "Школе 21". Отборочные "бассейны" пройдут в июне, июле и августе, а полноценное обучение для студентов, прошедших летние четырехнедельные курсы, начнется 2 сентября 2019 года, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Чтобы стать студентом, кандидаты должны пройти две онлайн-игры (18+) на сайте "Школы 21", по результатам прохождения которых лучшие будут приглашены на бесплатные отборочные четырехнедельные интенсивные курсы (18+) по программированию ("бассейны"). По их итогам студенты имеют шанс поступить на длительное обучение (18+), которое продолжается от 1,5 до 4 лет — в зависимости от темпа и способностей учащегося. Обучение в "Школе 21" бесплатное. С каждым потоком в школе растет процент учащихся-девушек. Стать студентом может любой желающий старше 18 лет, прошедший конкурс.

"Конечно, лето традиционно воспринимается как время для отдыха, но вместе с тем для многих это время свободы от обычных обязательств, именно это дает удобную возможность за четыре недели придать новый импульс своему профессиональному развитию, а может и вовсе круто повернуть ход карьеры. Уникальный формат обучения не только цифровым, но и коммуникационным навыкам, предлагаемый “Школой 21”, позволит каждому выбрать свою индивидуальную траекторию стремительного прогресса", — прокомментировала руководитель "Школы 21" Светлана Инфимовская.

"Школа 21", образовательная инициатива Сбербанка, начала работу в ноябре 2018 года. Она готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) по уникальной методике: без расписания и учителей. Название школы отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимых профессионалу в XXI веке. Школа будет ежегодно выпускать до 1000 программистов. Она создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 — организацией, которая за 5 лет существования стала одним из мировых лидеров ИТ-образования.

"Бассейн" — это крайне интенсивное обучение программированию, испытание на прочность, основная задача которого — познакомить участников с методологией обучения и отобрать самых мотивированных для дальнейшей учебы. Учащиеся получают доступ к системе на высококлассно оборудованных рабочих местах и решают постепенно усложняющиеся задачи. В месяц они выполняют десятки сложнейших заданий в группах и индивидуально. Необходимую информацию ищут самостоятельно и в сжатые сроки (дедлайны).

Таким образом, все учащиеся, независимо от личного опыта в программировании, сталкиваются со сложностями. Многие уже имеют техническое образование, в том числе компьютерное, но высок и процент людей с гуманитарным образованием — они начинают программировать с нуля.