Победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее" на Дальнем Востоке наградил "Ростелеком"

В 2019 году в конкурсе приняли участие 65 дальневосточных журналистов, которые представили 115 работ

Ольга Ильченко, Ксения Курдюкова и Александр Логинов. Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа VIII международного конкурса журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее" на Дальнем Востоке. В 2019 году в конкурсе приняли участие 65 дальневосточных журналистов, которые представили 115 работ. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2018 году в конкурсе участвовали 84 работы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Больше всего работ поступило от корреспондентов из Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области. Самая востребованная номинация — "Интернет-СМИ", в нее уже четвертый год подряд заявляется больше всего материалов.

Основной задачей конкурса является привлечение региональных СМИ и блогеров к освещению инновационных технологий и сервисов и их применению в разных сферах жизни общества.

"Информационные технологии играют ключевую роль в жизни и развитии общества, они постоянно совершенствуются и развиваются. Появляются новые сервисы, отдельные цифровые продукты объединяются в экосистемы. Благодаря качественному освещению этих преобразований, ярким статьям и сюжетам, технологии становятся ближе, понятнее и доступнее. Участники конкурса осветили весь спектр тем, затрагивающих высокие технологии, — от "умных городов", сотовой связи пятого поколения и биометрии до биопротезирования, криптовалют и кибербезопасности", — прокомментировала Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций МРФ "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком".

Жюри дальневосточного этапа конкурса выбрало лучшие работы в четырех номинациях — "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ" и "Социальные медиа и блогеры". Также журналистам вручили специальные призы за освещение важных тем и событий.

Победители в номинации "Печатная пресса":

1 место — Олег Клименко (Владивосток, ОАО "Издательская компания "Золотой Рог");

2 место — Надежда Синякова (Благовещенск, ООО "Издательский дом "Амурская правда");

3 место — Елена Загорская (Хабаровск, ООО "ИД "Гранд Экспресс", газета "Хабаровский экспресс").



Директор МРФ "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов и Олег Клименко, победитель в номинации "Печатная пресса". Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"



В номинации "Радио и телевидение":

1 место — Екатерина Талалай (Благовещенск, ГТРК "Амур");

2 место — Екатерина Исаева (Магадан, ГТРК "Магадан");

3 место — Евгений Коньков (Южно-Сахалинск, "Издательский дом "Губернские ведомости").

В номинации "Интернет-СМИ":

1 место — Тимофей Ефремов (Якутск, ООО "Якутиямедиапродакшн", сетевое издание "Якутия.Инфо");

2 место — Мария Прохорова (Хабаровск, ТАСС — Дальний Восток);

3 место — Ольга Лопатникова (Магадан, ИА "Колыма-Информ").

В номинации "Социальные медиа и блогеры":

1 место — Евгений Ващенко (Владивосток, блог Zeka.su);

2 место — Евгений Щукин (Хабаровск, блог DikariDV);

3 место — Вячеслав Шушурихин (Якутск, Coda Media).



Александр Логинов и Евгений Ващенко, победитель в номинации "Социальные медиа и блогеры". Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

В Приморском крае специальным призом "За освещение темы новых технологий в медицинской сфере" была отмечена Ольга Ильченко (Владивосток, КГАУ "Приморская газета"). Ее коллега по изданию Ксения Курдюкова получила приз "За освещение тем криптовалюты и биометрии для широкой аудитории". Андрея Горюнова ("Общественное телевидение Приморья") отметили призом "За освещение темы новых технологий для бизнеса". Специальный приз "За оперативное и развернутое освещение мероприятий, посвященных современным технологиям" вручили Александру Куликову из ИА PrimaMedia.

Сотрудник ИА PrimaMedia Александр Куликов и Александр Логинов. Фото: пресс-служба компании "Ростелеком" Александр Логинов и Андрей Горюнов, «Общественное телевидение Приморья». Фото: пресс-служба компании "Ростелеком" 1 / 2

Участники, занявшие первые места, поедут в Москву на федеральный этап конкурса, подведение итогов (16+) которого состоится в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2019 года отправятся в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса — компании Ericsson.