Сергей Фургал и Александр Пахомов подписали соглашение о сотрудничестве

Сергей Фургал и Александр Пахомов подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Соглашение об активном участии банка "Открытие" в реализации краевых проектов по развитию социальной инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, а также повышению инвестиционной привлекательности Хабаровского края, подписали глава региона Сергей Фургал и член правления банка "Открытие" Александр Пахомов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Стороны определили приоритетные направления сотрудничества, по которым намерены работать в ближайшие годы. Это разработка и реализация совместных инвестиционных программ по техническому "перевооружению" и модернизации предприятий на территории региона, созданию новых рабочих мест. Кроме того, это развитие системы кредитования и внедрение высокотехнологичных банковских технологий. Также в рамках реализации соглашения предусмотрено участие банка в финансировании строительства на территории Хабаровского края социальных объектов: детских садов, школ, медицинских учреждений и дорог.

Банк «Открытие» примет участие в реализации программ по развитию Хабаровского края. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Банк «Открытие» примет участие в реализации программ по развитию Хабаровского края. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Банк «Открытие» примет участие в реализации программ по развитию Хабаровского края. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края 1 / 3

— Банк "Открытие" уже во многих регионах страны является надежным финансовым партнером субъектов и активно финансирует бюджеты самых разных уровней, инвестирует в создание социальной и транспортной инфраструктуры. Уверен, что уровень компетенций и профессиональной экспертизы нашего банка очень скоро позволит нам стать ключевым элементом финансовой системы Хабаровского края и реализовать целый ряд проектов на благо жителей региона, – прокомментировал Александр Пахомов.— Ни для кого не секрет, что наш банк выиграл конкурс на финансирование дефицита бюджета Хабаровского края на общую сумму три миллиарда рублей, предложив ставки гораздо ниже, чем конкуренты. Это позволит региону сократить расходы на обслуживание государственного долга и направить финансовые средства на первоочередные задачи.



Александр Пахомов и Николай Долгушев. Фото: Константин Байдин

По словам Николая Долгушева, управляющего Дальневосточным филиалом банка "Открытие", в Хабаровском крае финансовая организация намерена стать одним из лидеров рынка, усилив свои позиции в результате интеграции с Бинбанком. До конца года планируется повысить объем выдач потребительских кредитов в полтора раза до двух миллиардов рублей. В планах "Открытия" – серьезно увеличить количество клиентов как из сегмента малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных компаний в регионе. Особое внимание банк уделяет предприятиям золотодобывающей отрасли. По объемам приобретения аффинированных слитков золота "Открытие" занимает третье место среди всех российских банков.

Глава Хабаровского края отметил, что регион заинтересован в том, чтобы такие финансовые институты присутствовали на рынке, помогая развитию региона и повышая конкурентность банковской среды.

— У Хабаровского края большие перспективы развития, поэтому для нас важно не просто подписать документы, мы нацелены на совместную работу с банком, как с партнером. Мы рассчитываем на участие финансовой организации в проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, концессиях, и, конечно, инвестиционных проектах. Нам нужна практическая польза от нашего дальнейшего сотрудничества, — заключил Сергей Фургал.