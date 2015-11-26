"Роскачество" дало инструкции по выбору крема от загара

Специалисты объяснили, нужно ли ориентироваться на SPF
Общество 16:45
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

В "Роскачестве" в преддверии лета дали советы по выбору солнцезащитного крема. Эксперты объяснили, нужно ли ориентироваться на цифры рядом с аббревиатурой SPF (Sun Protection Factor), а также дали рекомендации — как понять, какое средство подходит.

Эксперты уточнили: крема, лосьоны и спреи, которые защищают кожу от солнца, включают в себя вещества SPF. Для выбора подходящего средства нужно знать, насколько быстро человек загорает.

К примеру, считается, что люди с очень светлой кожей обычно сгорают на солнце в среднем за 20 минут, со светлокожим европейским типом — за 30, с темнокожим европейским типом — за 40 минут. За 50 минут "закоптятся" обладатели южноевропейского типа кожи, азиатского типа — за 60 минут и африканского — за 70 минут.

Что касается цифр, после аббревиатуры SPF — они указывают, во сколько раз дольше человек может находиться на солнце, чем обычно. Если SPF 10 — значит в 10 раз, SPF 30 — в 30 раз и так далее. Но тут еще нужно смотреть на регион, в котором человек загорает, уточнили специалисты. Утром в Москве достаточно SPF 4–10, а в это же время "на югах", где уже с утра жара — нужно SPF 20–30. Для детей советуют брать самую высокую защиту — SPF 50.

Лучше всего наносить средства на увлажненную кожу — так они работают эффективнее, уверены в "Роскачестве".

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Важно и то, что все средства рассчитаны на определенное время, поэтому нужно их периодически "освежать". При купании в морской воде нужно наносить средство каждые 2-3 часа. Причем, собираясь на пляж, средство следует нанести заранее, за 30 минут, а не на месте, как все любят — "Помажь мне спинку", добавили эксперты.

Специалисты также дали совет, чтобы реже использовать средства с SPF нужно прятать лицо под шляпами, кожу – под одеждой и, главное, не загорать с 12 до 16 часов.

Ранее сообщалось, что медики нашли вред в использовании солнцезащитных кремов. Выяснилось, что ингредиенты солнцезащитных средств, блокирующие ультрафиолетовое излучение, — оксибензон, авобензон, октокрилен и экамсул всасываются в кровь при систематическом использовании.

Ольга Толмачева

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