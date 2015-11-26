Страсть и величие: Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет

Масштабное автомобильное событие собирает весь цвет автомобильной индустрии региона (ФОТО)

Уличная экспозиция Awesome Cars. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Владивостокский международный автосалон VIAS-2019 открылся в пятницу, 17 мая, в ТРК "Приморское Кольцо". Большое автомобильное мероприятие вот уже в четвертый раз притягивает тысячи приморцев. Ежегодно сюда съезжается весь цвет не только Дальневосточной автомобильной индустрии, но и представители крупных компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также все любители автомобилей.

Еще за несколько часов до официального открытия VIAS 2019 в павильоне экспо-центра на "Приморском кольце" можно было увидеть большое количество желающих увидеть представленные модели. У входа в шатры скромно стоит BMW i8 черного цвета, в нескольких метрах от нее возвышаются новые модели грузовиков, а чуть дальше расположились участники фестиваля низких машин Awesome cars. Вообще в этому году организаторы снова обещают крутую шоу-программу с конкурсами и подарками. (0+)



Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Открывался VIAS-2019 оригинальным и веселым шоу барабанщиков Drum show "Catсhers Groove", которые задали бодрое настроение многочисленной публики.

Барабанщики Drum show "Catсhers Groove". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Барабанщики Drum show "Catсhers Groove". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Барабанщики Drum show "Catсhers Groove". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открывался VIAS-2019. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открывался VIAS-2019. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открывался VIAS-2019. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Открывался VIAS-2019. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

Затем стартовали конкурсные программы и розыгрыши от экспонентов. Один из них провела Slavda Group, лидер Дальнего Востока по производству минеральной воды, которая является официальным поставщиком воды для мероприятия.

Участник конкурса от Slavda Group. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Slavda Group — официальный поставщик воды для мероприятия. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Slavda Group — официальный поставщик воды для мероприятия. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Slavda Group — официальный поставщик воды для мероприятия. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Slavda Group — официальный поставщик воды для мероприятия. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Slavda Group — официальный поставщик воды для мероприятия. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Каждый год в масштабном автосалоне принимают участие крупные автомобильные дилеры, компании, занимающиеся тюнингом, производители товаров для автомобилей, масел, шин, автоаксессуаров. Поэтому VIAS-2019 ежегодно обращает взоры, как любителей автомобилей, так и крупных бизнесменов.

В первый день работы автосалона, 17 мая, уже состоялось несколько громких для автомобильного мира премьер. Одна из них — российский дебют электрогрузовика METRO. Ранее, в январе этого года, компания-разработчик HW ELECTRO представила электрогрузовик METRO на Токийском автосалоне. Этот "малыш" при скромных размерах – около 4 метров в длину и 1,5 метров в ширину, может перевозить грузы весом до полутонны.

"Особенность этой машины в том, что она на 100% работает от электричества, и ее можно заряжать даже в домашних условиях. Электрогрузовик METRO по большей части используется в перевозке малогабаритных грузов, в том числе для доставки по городу, например, от магазина до дома и обратно. Он практически безвреден для экологии", — рассказал представитель компании HW ELECTRO господин Сё Вэйченг.

Время полной зарядки мини-грузовика всего пять часов, а одного заряда батареи хватит для того, чтобы преодолеть 250 км. Еще одно преимущество METRO – в комплектацию мини-грузовика входит до трех типов кузовов. С заменой кузова экипаж грузовика сможет самостоятельно справиться за несколько минут даже без специализированного оборудования.



Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Можно сказать, что международный владивостокский автосалон (VIAS 2019), уже состоялся, как бренд, объединивший в себе страсть к хорошим автомобилям, жажду новых открытий и стремление раздвинуть границы приморского бизнеса до масштабов самого большого и динамичного рынка в мире.

Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Исполнительный директор ТРК "Приморское Кольцо" Леонид Копылов

"Когда мы организовывали автосалон, то ставили целью собрать в одном месте самых ярких представителей отрасли из стран АТР. И сейчас с уверенностью можно сказать, что, находясь практически в сердце АТР, мы являемся площадкой для налаживания бизнес-коммуникаций, замыкаем треугольник известных автосалонов мира — Токио и Бангкок".

VIAS-2019 будет идти три дня. В первый день традиционно проводятся бизнес-встречи, переговоры между представителями автоиндустрии стран Азии и отечественных компаний, презентации успешных кейсов и т.д. Традиционно в выставке принимают участие более 50 российских и иностранных брендов.

Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

А самое "вкусное" организаторы мероприятие оставили на выходные, чтобы как можно больше людей смогли увидеть уникальное для Дальнего Востока масштабное автомобильное событие.

Например, в начале каждого часа можно увидеть выступление дрифтеров.

Каждый час там дрифт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Каждый час там дрифт. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 9

На выставке будут представлены новинки автомобильной индустрии, новые модели легковой и грузовой техники, спорткары, внедорожники и, конечно же, уже ставшая традиционной уличная экспозиция Awesome Cars (0+) — оригинальные и эксклюзивные экземпляры автомобилей. В этом году ее ждут с нетерпением. Каждый желающий сможет сфотографироваться с оригинальными авто, попытаться поместить спичечный коробок между порогом автомобиля и асфальтом и ответить на вопрос "А как же они сюда доехали по нашим дорогам"? К слову, как для лимузина политического лидера в центре Владивостока выравнивали заезд к вокзалу, так и для заезда низких машин на выставку на "Приморском кольце" оборудовали специализированный пандус.

Уличная экспозиция Awesome Cars. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Уличная экспозиция Awesome Cars. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Уличная экспозиция Awesome Cars. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Уличная экспозиция Awesome Cars. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Уличная экспозиция Awesome Cars. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 6

Кроме этого, к услугам гостей автосалона просторные павильоны экспоцентра, где под одной крышей расположились дрифт-машины действующих пилотов, свои продукцию в сопровождении красивых девушек презентуют известные в регионе автомобильные бренды, а в отдельной ротонде расположились без преувеличения супер-кары. Ради редких моделей на месте проведения вставки усилили меры безопасности, потому что стоимость автомобилей составляет десятки миллионов рублей. Эти автомобили представлены в нашем регионе в единичном экземпляре.

Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Международный автосалон VIAS во Владивостоке в этом году удивляет. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 8

Официальный сайт события — vias-expo.ru.

Расписание программы:



Расписание 18 мая. Фото: предоставлено организаторами





Расписание 19 мая. Фото: предоставлено организаторами













