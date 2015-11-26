Находить общий язык через литературу: писатели из шести стран посетили ЛиТР-2019

Международная повестка фестиваля направлена на развитие культурных отношений и построение литературных "мостов"

Директор Института русского языка Хэйлунцзянского университета Сунь Чао, доцент факультета иностранных языков Кансайского университета Одагири Нами, французский филолог-славист Ренэ Герра. Фото: ИА Primamedia

Писатели, поэты и литературные деятели из Франции, Китая, Южной Кореи и Японии посетили фестиваль "Литература Тихоокеанской России" 2019 (6+), который проходит 16-18 мая во Владивостоке. Иностранные гости приняли участие в открытой дискуссии "Литературные мосты: навстречу друг другу", где поговорили о популярности русских современных авторах за рубежом и значении литературы в развитии культурных взаимоотношений между странами, сообщает ИА PrimaMedia.

В дискуссии приняли участие директор Дальневосточного филиала фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий, писатель, проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хён Тэк (Южная Корея),доцент факультета иностранных языков Кансайского университета Одагири Нами (Япония), кандидат филологических наук, директор Института русского языка Хэйлунцзянского университета Сунь Чао (КНР), французский филолог-славист Ренэ Герра, автор, член комиссии по переводной литературе Союза писателей Вьетнама Нгуен Туи Ань. Модерировал дискуссию почетный доктор Дальневосточного федерального университета, почетный гражданин Пусана Владимир Курилов.

С приветственным словом к участникам международной дискуссии обратилась руководитель департамента культуры Приморского края Анна Гоголева.

— Будучи филологом, я понимаю насколько важно, что сегодня мы собрались в этом зале. Именно слово, именно язык, литература являются хранителями культуры народов. География фестиваля с каждым годом растёт. Мы молоды, нам всего 2 года, но я уверена, что наше общение позволит достигнуть определенных результатов, позволит с каждым годом привлекать все больше участников, которые будут приезжать в наш замечательный Приморский край и находить общий язык через литературные "мосты", — отметила Анна Гоголева.



Руководитель департамента культуры Приморского края Анна Гоголева. Фото: ИА PrimaMedia

Надежду на сотрудничество и взаимодействие выразил доцент факультета иностранных языков Кансайского университета Одагири Нами (Япония).

— Я с нетерпением жду новых знакомств с российскими и зарубежными участниками. Пользуясь этим случаем, я хотела искренне выразить свою надежду на сотрудничество и взаимодействие между Дальним Востоком России и Японией в области культурного обмена, чтобы вести мосты навстречу друг другу, — подчеркнула Оданири Нами.

Подробно о культурном обмене между Россией и Республикой Кореей рассказал проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хён Тэк.Профессор отметил, что на сегодняшний день Россия стала для южнокорейцев очень близкой страной.

— На сегодняшний день Россия стала для корейцев очень близкой страной. Во Владивостоке вы можете увидеть корейцев на любой улице, особенно молодежь. Это хорошее явление, когда наша молодежь любит вашу страну, — подчеркнул Ким Хён Тэк.

Профессор также добавил, что русская литература в Корее представлена в основном классиками, а современные авторы не переводятся и не издаются.

— Наступило время серьезно подумать о культурных контактах. Особенно о литературе, потому что без неё мы не можем создать прочную базу взаимоотношений. Нам надо переводить не только современную прозу, но и поэзию, и замечательные пьесы. Этот вопрос необходимо решать вместе с российскими специалистами, критиками, издателями, писателями, — подчеркнул господин Ким Хен Тэк.



Проректор университета иностранных языков "Ханкук" Ким Хён Тэк (Южная Корея). Фото: ИА PrimaMedia

Иная ситуация происходит в Китае. Директор Института русского языка Хэйлунцзянского университета Сунь Чао отметил, что влияние современной русской литературы в КНР довольно широкое.

— Кроме журналов, которые печатают современную российскую литературу, у нас существуют и издательские проекты. Первый выпуск современной российской литературы случился в 1999 году, через четыре года другое издательство выпустила 7 книг лауреатов Нобелевской премии. Это был второй крупный издательский проект. Издательство "Народная литература" выбирает самый лучший роман года и с 2002 года по 2017 год в эту номинацию вошли 10 романов российских авторов, — рассказал гоп-н Сунь Чао.



Директор Института русского языка Хэйлунцзянского университета Сунь Чао и доцент факультета иностранных языков Кансайского университета Одагири Нами. Фото: ИА PrimaMedia

Огромное влияние русской литературы на жизнь французов подчеркнул французский филолог-славист Ренэ Герра.

— Русские эмигранты внесли значительны вклад в культуру принявших их стран, прежде всего, Франции. Ведь с 1924 года Париж стал политической и культурной столицей зарубежной России. И русские эмигранты достойно представляли русскую культуру во всех проявлениях — литературе, искусстве, философии, театре, музыке, науке и общественной мысли, — отметил Ренэ Герра.



Французский филолог-славист Ренэ Герра.. Фото: ИА PrimaMedia

Писательница из Вьетнама Нгуен Тиу Ань затронула на секции тему детской литературы. Автор отметила, в стране не хватает книг, которые отвечают запросам современных молодых читателей.

— Детские книги, написанные нашими авторами, составляют всего 30% от всей опубликованной детской литературы. А что касается русских книг, переведённых на вьетнамский, картина тоже не очень радостная, всего 5% — 10%, — отметила Нгуен Тиу Ань.



Писатель, член комиссии по переводной литературе Союза писателей Вьетнама Нгуен Туи Ань. Фото: ИА PrimaMedia

В завершении дискуссии, модератор секции почетный доктор Дальневосточного федерального университета, почетный гражданин Пусана Владимир Курилов отметил, что итоги международной повестки фестиваля необходимо объединить в письменную резолюцию.

— Я надеюсь, что каждый иностранный гость вложит свой вклад в этот документ. Уверен, что работа, которую мы проведем, будет способствовать дальнейшему развитию культурных, образовательных, научных, филологических, литературных отношений между нашими странами, странами мира, — подчеркнул Владимир Курилов.



Почетный доктор Дальневосточного федерального университета, почетный гражданин Пусана Владимир Курилов. Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.