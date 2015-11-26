Крупнейший российский авиаперевозчик заставит пассажиров голодать с 1 июня

Руководство компании собирается отменить питание на некоторых рейсах
Общество 04:50
Перевозчик намерен не поднимать цены на перелет с помощью нововведения. Фото: pixabay.com

С 1 июня текущего года один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменит питание на рейсах короче пяти часов.

"На данных рейсах пассажирам будут предложены горячие напитки и вода", — говорится в сообщении компании.

Однако, для пассажиров, которые будут находиться в бизнес-классе, на рейсах до пяти часов полета, услуга питания сохранится в полном объеме.

Таким образом, перевозчик намерен не поднимать цены на перелет с помощью данного нововведения, пишет "Ъ".

"Сокращение питания на коротких рейсах в экономическом классе позволит, как минимум оставить стоимость услуги на прежнем уровне, а также при благоприятных макроэкономических факторах приведет к снижению стоимости перевозки", — заявили в Azur Air.

Если рейс составляет более пяти часов, авиакомпания оставляет неизменным.

Карина Красилова

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