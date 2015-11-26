На фестивале жители Владивостока встретились с известным автором

Секса нет, есть любовь: писатель Юрий Поляков на ЛиТРе рассказал, как это было в СССР. Фото: ИА PrimaMedia

Писатель и драматург Юрий Поляков провел эксцентричную встречу с жителями Владивостока на презентации своей новой книги "Веселая жизнь, или секс в СССР", которая состоялась в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России" 17 мая в магазине "Дом Книги". Что было и чего на самом деле не было в Советском Союзе, узнал корр. ИА Prima Media.

Лекция про интимную жизнь СССР началась в плотно набившемся людьми книжном магазине.

"Я думал, что самые страшные пробки в Москве, но, как выяснилось, ошибался", — заметил автор, приехав на встречу с читателями с небольшим опозданием.

Юрий Поляков с первых минут задал неформальный тон встречи. Он спросил у зала, знают ли современные владивостокцы, откуда пошла фраза "В СССР секса нет?". И получив ответ "с телемоста Ленинград-Бостон", Юрий продолжил рассказ тем, что лично присутствовал на той знаковой передаче.

"На самом деле после легендарной фразы в эфире отрезали вторую часть ответа, как мне кажется, более важную. И звучала она так – "В СССР секса нет, но есть любовь".

Так же и за кричащим названием книги скрываются не только истории о сексе в СССР, но и в целом — о мифах о советской жизни.

"Роман рассказывает о начале перестройки, события происходят в сентябре-октябре 83-го года – самый конец советской эпохи. Изначально я писал этот текст как мемуары, но в какой-то момент меня захватила художественная фантазия, и вместо настоящих имен героев книги я придумал псевдонимы", — поделился автор.

Писатель поставил себе задачу показать "разношерстность" советской власти – как ее демонизации, так и анекдотичности.

"В то время я был автором двух, как сейчас говорится, запрещенных повестей. Это совмещалось с тем, что я был секретарь комсомольской организации Союза писателей СССР. Когда я был на съезде комсомола и стал рассказывать, что мне не дают печатать мою повесть, весь съезд ответил поддерживающими аплодисментами. Следом на ещё не остывшую от меня трибуну вышел Игорь Чмуров и начал доказывать, что писатель Поляков всё врёт, что, мол, у нас в армии нет никаких внеуставных отношений. Надо ли говорить, что и его зал тоже поддержал аплодисментами..."

В завершении встречи с читателями Юрий Поляков отметил, что еще одной причиной его визита во Владивосток стал предстоящий спектакль в Приморском краевом театре молодежи, поставленный по его пьесе "И смех, и грех… или Халам-бунду. Это яркая, динамичная комедия, наполненная острым социальным подтекстом и тонким юмором. Сюжет интригует с первых минут просмотра. На дворе постперестроечное время, лихие "90-е". В квартиру профессора Куропатова вламываются два подозрительных незнакомца: "новый русский" бизнесмен и его телохранитель. Они берут всю семью в заложники, вместе с соседями.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Справка: Юрий Поляков — советский, русский писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Автор повестей "Сто дней до приказа" и "ЧП районного масштаба". Спектакли по пьесам Юрия Полякова играют в театрах России и ближнего зарубежья. Многие книги Полякова экранизированы, а произведения переведены на различные языки стран мира.