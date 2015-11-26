Большую часть Владивостока надолго отключат от горячей воды в ближайшее время (АДРЕСА)

Фрунзенский, Первореченский и Ленинский районы города накроют гидравлические испытания

Большую часть Владивостока отключат от горячей воды в ближайшее время (АДРЕСА). Фото: ИА PrimaMedia

Приморские энергетики проведут второй этап весенне-летних гидравлических испытаний во Владивостоке на следующей неделе. В понедельник, 20 мая, в ходе энергетики Приморских тепловых сетей филиала "Приморская генерация" проверят на прочность магистральные теплотрассы от ВТЭЦ-1. В связи с проведением гидравлических испытаний, с 20 по 27 мая без горячего водоснабжения (ГВС) останутся жители Фрунзенского и части Ленинского, а также Первореченского районов:

1-я Морская: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;

Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;

Авроровская: 4, 17, 24, 30;

Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;

Арсеньева: 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;

Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;

Береговая: 3, 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72/1;

Западная: 13, 27, 29;

Захарова: 5;

Казанская: 1, 4/6, 5, 7;

Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;

Корабельная набережная: 7;

Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;

Краснознамённый пер.: 5, 7, 9/11, 12;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;

Мордовцева: 6, 8д, 12;

Морозова: 5, 7, 9;

Московская: 1, 11, 13, 15;

Мыс Кунгасный: 5;

Мыс Чумака: 1/2, 1/5, 1а;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;

Нижнепортовая: 4;

Океанский пр-т: 7, 8, 10б, 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34/, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 121а;

Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;

Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;

Партизанский пр-т: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;

Перекопский пер.: 3, 5, 7;

Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а;

Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а;

Рылеева: 8;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;

Семёновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Союзная: 17, 19, 20, 20а;

Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48, 48и, 48л, 48н, 48р, 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;

Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;

Трудовой пер.: 1а, 13;

Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 21;

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;

Фонтанная: 7, 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а, 51а, 55, 61/1;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а;

Чернышевского: 15;

Шевченко пер.: 3, 5, 7, 9, 11;

Ялтинская: 18.

Напомним, гидравлические испытания проходят поэтапно в разных районах Владивостока в период с 13 мая по 24 июня. Они показывают готовность магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2019-2020 гг. Во время этих испытаний энергетики смогут проверить магистральные сети на прочность и плотность, а также выявить слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устранить повреждения. Об отключениях потребителей в рамках следующих этапов гидравлических испытаний будет сообщено позже. Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.