Резкое ухудшение погоды в Приморье прогнозируют синоптики в начале недели

Дожди, грозы и холод ждут приморцев
Общество 13:15
Резкое ухудшение погодных условий прогнозируют синоптики в начале недели. Фото: pixabay.com

В начале следующей недели синоптическая ситуация на юге Дальнего Востока изменится. Гребень антициклона над Охотским морем разрушиться, и на юг Хабаровского края выйдет циклон, фронты которого вызовут в Приморском крае дожди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

В Приморье ожидается резкое ухудшение погодных условий. На большей территории пройдут дожди. В отдельных районах ливни, грозы. Температурный фон ночью останется прежним. А облачность и дожди понизят дневную температуру воздуха до +12…+23 °C.

В середине недели фронты покинут территорию края, дожди прекратятся и прояснит. За фронтами вторгнется прохладная воздушная масса и в Приморье похолодает.

Во Владивостоке в начале следующей недели пасмурно и дождливо. Временами туман. В ночные часы +8…+10 °C, днём +12…+15 °C. В середине недели прояснит, туман рассеется. Ночью немного похолодает, а днём потеплеет.

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