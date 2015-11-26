Соседство литератур Пасифики на ЛиТР-2019: быть ближе

Иностранные гости фестиваля прочитали стихи и отметили высокий уровень подготовки приморских переводчиков

Иностранные гости фестиваля прочитали стихи и отметили высокий уровень подготовки приморских переводчиков. Фото: ИА PrimaMedia

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России-2019"(6+) , получивший статус международного, посетили литературные деятели из Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и Франции. В рамках их визита прошло несколько круглых столов, где члены делегации вместе с российскими писателями, издателями и филологами обсудили соседства литератур, смыслы русской поэзии и прозы, а также отметили уровень подготовки приморских переводчиков, сообщает ИА PrimaMedia.

Открыл сессию выступлений директор по вопросам международного сотрудничества в Институте перевода Корейской литературы Юн Бу Хан. Он отметил, что Институт активно ведет работу по переводу русской современной литературы на корейский язык.

— Наш институт поддерживает распространение иностранной литературы в Корее. Мы общаемся с писателями, издателями, переводим книги. Каждый год около 10 книг переводится на русский язык. Всего мы выпустили около 100 книг корейских авторов переведенных на русский язык. В позапрошлом году наш институт участвовал на книжной ярмарке в Москве. А в прошлом году русские авторы – лауреаты престижных премий принимали участие в корейской книжной ярмарке и общались с корейскими читателями, — рассказал Юн Бу Хан.



Директор по вопросам международного сотрудничества в Институте перевода Корейской литературы Юн Бу Хан. Фото: ИА PrimaMedia



Директор по вопросам международного сотрудничества в Институте перевода Корейской литературы подчеркнул, что самое важное дело для перевода – это воспитывать способных переводчиков.

— Каждый год мы выбираем 3-4-х русских студентов, которые владеют корейским языком и они учатся бесплатно в Корее, получают стипендию. В основном эти студенты из Владивостока, что говорит о том, что в вашем городе хорошее образование, — отметил господин Юн Бу Хан.

От особенностей перевода русской литературы иностранные гости пришли к ключевым темам русской прозы и поэзии. Прозаик и сценарист из Китая Вань Цзицзюнь рассказала о взаимосвязи природы и русской литературы, отметив, что с подростковых лет вдохновлялась творчеством Пушкина, Лермонтова и Тургенева.

— Природа – это духовный дом человечества. Литераторы описывают отношения между людьми и природой в различных литературных формах и жанрах. Природа одна из ключевых тем русских писателей. Произведения блестящих русских писателей проникли сердца тысячи читателей в Китае, — подчеркнула писатель Вань Цзицзюнь.



Прозаик и сценарист из Китая Вань Цзицзюнь. Фото: ИА PrimaMedia



Особую любовь к России выразил и автор нескольких поэтических сборников, член Корейской ассоциации поэтов Сон Джон Чан.

— Когда я возвращаюсь в Корею, я каждый день скучаю по березам. Сейчас у меня есть возможность проводить больше времени в России. Я объездил очень много российских городов, и каждый город оставил свой след в моей поэтической душе, — признался Сон Джон Чан.



Член Корейской ассоциации поэтов Сон Джон Чан. Фото: ИА PrimaMedia

Поэт рассказал, что в творчестве ему помогают произведения Пастернака, Пушкина и Ахматовой, а Россия является страной настоящей литературы. В завершении господин Сон Джон Чан зачитал стихи участникам секции, которые написал, путешествуя по России.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.