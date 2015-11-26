Почти каждый третий взрослый россиянин страдает от этой болезни

Специалисты рассказали о способах борьбы с гипертонией. Фото: ИА PrimaMedia

Почти каждый третий россиянин старше 18 лет страдает гипертонией. Особенностью повышенного артериального давления являются его последствия — атеросклероз, инсульт и инфаркт. По оценке специалистов медиков этому заболеванию больше подвержены мужчины, хотя за медицинской помощью чаще обращаются женщины.

Причиной возникновения гипертонии являются потребление соли свыше нормы, незначительное потребление свежих овощей и фруктов, нарушения сна, ожирение, гиподинамия, сахарный диабет и неконтролируемый уровень холестерина. В совокупности все это приводит к ускоренному биологическому старению и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Люди старше 60 лет чаще сталкиваются с гипертонией, однако болезнь в последнее время молодеет — ее распространенность в возрастной группе 25-34 лет среди мужчин составляет 21,6%, среди женщин — 7,9%. В следующей возрастной группе (25-34 лет) доля мужчин увеличивается до 34,9%, женщин — до 19,1%. Повышенный уровень холестерина среди людей старше 25 лет присущ 52,6% населения.

Уровни артериального давления довольно жестко привязаны к возрасту. Для молодой группы (до 65 лет) систолитическое (или "верхнее") давление должно быть в пределе 120-130 мм рт.ст.. Для пожилых гипертоников допустим уровень в 130-140 мм рт. ст. Уровень диастолического ("нижнего") давления для обеих групп должен составлять 70-80 мм рт. ст.

Хорошее самочувствие не означает, что артериальное давление находится в норме, так как гипертония может в течении длительного времени никак не проявляться. Чтобы увериться в своем давлении, необходимо измерять его на обеих руках. Дополнительное измерение давления еще и на ногах (на лодыжке) позволяет выявлять поражение периферических артерий на ранних этапах.

В случае заболевания гипертонией не следует заниматься самолечением, а обратиться к специалистам, которые подберут препараты, принимать которые придется, по всей видимости, пожизненно. Важно контролировать суточное давление и уровни холестерина, глюкозы в крови, соблюдать режимы сна, отдыха и работы. Это позволит избежать инсульта.

Безмедикаментозных методов борьбы с гипертонией не существует. Среди дополнительных мер по коррекции заболевания важнейшими являются контроль веса, снижение калорийности потребляемой пищи, иногда применяется бариатрическая хирургия. Помогают также умеренные физические нагрузки, снижение потребления соли, резкое снижение употребления алкоголя, отказ от курения и контроль сна.

Егор Тараруев