Он определен по количеству попаданий в ДТП с летальным исходом

Составлен рейтинг самых опасных иномарок. Фото: ИА PrimaMedia

Эксперты сервиса iSeeCars составили рейтинг иномарок 203-2017 годов, чаще всего были участниками ДТП с летальным исходом. Исследование охватило 25 млн автомобилей.

Для машин был выведен коэффициент Fatal Accident Rate (FAR) определяемый по количеству смертельных аварий по каждой марке на один млрд миль. Аналитики пришли к выводу, что наиболее часто в ДТП с летальным исходом попадают малолитражки (4,5 FAR) и спорткары (4,6 FAR).

Топ-14 самых опасных автомобилей:

Mitsubishi Mirage (10,2 FAR); Chevrolet Corvette (9,8 FAR); Honda Fit (7,7 FAR); Kia Forte (7,4 FAR); Chevrolet Spark (7,2 FAR); Subaru BRZ (6,9 FAR); Nissan 370Z (6,2 FAR); Nissan Versa (6,1 FAR); Kia Rio (5,9 FAR); Dodge Challenger (5,8 FAR); Chevrolet Camaro (5,5 FAR); Kia Soul (5,3 FAR); Hyundai Veloster Turbo (5,2 FAR); Nissan Note (5,2 FAR).

Кроссоверы и внедорожники попали в отдельный рейтинг — в нем лидируют KIA Sportage (3,8 FAR), Jeep Wrangler (3,6 FAR), Lincoln MKT и Mitsubishi Outlander Sport (3,3 FAR), Buick Encore (3,2 Far). Опасными признали также Subaru Forester (3,2 FAR), Nissan Rouge (2,9 FAR), Honda CR-V (2,7 FAR) и Chevrolet Equinox (2,5 FAR).

Напомним, несколькими днями ранее был опубликован рейтинг надежности, результаты которого оказались неожиданными. Выяснилось, что у премиальных немецких автомобилей больше проблем, чем у бюджетных Peugeot, Skoda и Hyundai.

Егор Тараруев