Медики назвали симптомы заболевания печени

Болезнь печени не всегда можно определить заблаговременно, так как орган не имеет нервных окончаний и не способен подать мозгу сигнал о боли. Зачастую люди с больной печенью не подозревают о ее болезни до самого конца.
Медики говорят о том, что о болезни органа свидетельствуют девять симптомов.
Первый из них — хроническая усталость. Печень не справляется с постоянной функцией очищения крови. Появляется апатия и плохой сон.
Второй симптом — темный цвет мочи, который появляется вследствие избытка билирубина, являющегося продуктом распада некоторых компонентов крови.
Плохим симптомом называют изменение цвета кожи и слизистой оболочки.
К плохим признака следует отнести и цвет белка, становящийся желтоватым вследствие избытка в организме все того же билирубина.
Кожа становится жирной и покрывается гнойничками. Возможно возникновение фурункулов или аллергической сыпи. Иногда отмечается шелушение, зуд и сухость кожи.
Очень опасный симптом — боль в правом подреберье, возникающая уже на поздней стадии опасного заболевания, когда печень увеличивается в размере.
Должны настораживать также сильные головные боли, повышение температуры, ломота в суставах и беспричинное похудение, рассказывает mediсforum.
Егор Тараруев