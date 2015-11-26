Медики назвали симптомы заболевания печени

Сам орган не подает в мозг сигналы о боли
Общество 19:29
Медики назвали симптомы заболевания печени. Фото: ИА PrimaMedia

Болезнь печени не всегда можно определить заблаговременно, так как орган не имеет нервных окончаний и не способен подать мозгу сигнал о боли. Зачастую люди с больной печенью не подозревают о ее болезни до самого конца.

Медики говорят о том, что о болезни органа свидетельствуют девять симптомов.

Первый из них — хроническая усталость. Печень не справляется с постоянной функцией очищения крови. Появляется апатия и плохой сон.

Второй симптом — темный цвет мочи, который появляется вследствие избытка билирубина, являющегося продуктом распада некоторых компонентов крови.

Плохим симптомом называют изменение цвета кожи и слизистой оболочки.

К плохим признака следует отнести и цвет белка, становящийся желтоватым вследствие избытка в организме все того же билирубина.

Кожа становится жирной и покрывается гнойничками. Возможно возникновение фурункулов или аллергической сыпи. Иногда отмечается шелушение, зуд и сухость кожи.

Очень опасный симптом — боль в правом подреберье, возникающая уже на поздней стадии опасного заболевания, когда печень увеличивается в размере.

Должны настораживать также сильные головные боли, повышение температуры, ломота в суставах и беспричинное похудение, рассказывает mediсforum.

Егор Тараруев

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