У поэтов есть теперь обычай, - в круг сойдясь, говорить о поэзии и читать стихи на ЛиТРе

Приморские поэты приняли участие в фестивале "Литература Тихоокеанской России" - 2019

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России". Фото: ИА PrimaMedia

Круглый стол "Современная русская поэзия. Графоманы рулят?" и "Поэтический час" с участием известных приморских поэтов состоялись в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России"-2019, который проходил 16-18 мая в историческом центре Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia. В пятницу, 17 мая, участники круглого стола поделились друг с другом и с читателями мыслями о том, что происходит с русской поэзией в наши дни. В субботу, 18 мая, почитали свои стихи.

Надо сказать, что место для поэтических посиделок было выбрано довольно удачное. Библиотека Приморского краевого отделения Русского географического общества обладает многими преимуществами: здесь уютно, спокойно, несуетно. Особое настроение придает и большой стол с зеленым сукном, за которым и расположились поэты. Именно сидя за этим столом, Антон Павлович Чехов когда-то общался с членами Общества изучения Амурского края. Так что, как говорится, место намоленное. Может быть, это помогло поэтам с честью выйти из довольно сложной ситуации, в которую они попали в пятницу.

Дело в том, что послушать непростой и откровенный разговор о судьбах современной русской поэзии, в основном, пришли 11-12-летние дети, учащиеся 5-го класса Азиатско-Тихоокеанского колледжа. Не одни, конечно, а со своей учительницей русского языка и литературы. У некоторых участников круглого стола сразу возникла мысль о необходимости изменить формат мероприятия — просто почитать стихи, причем, по возможности, детские. Однако мысль была отринута, поэты мужественно решили ничего менять, серьезный разговор без "подстав" и сюсюканья состоялся. И то, что дети все полтора часа (два академических часа без перерыва) внимательно слушали, о чем говорят и как рассуждают взрослые, говорит о том, что разговор о настоящей поэзии доступен для понимания в любом возрасте.

"Все мы поэты. И те, что пишут стихи, и те, что их не пишут, — сказал модератор круглого стола поэт и журналист Александр Куликов. — Вся наша жизнь насквозь метафорична, мы все думает образами. В обыденной жизни полно метафор и образов, тот, кто это видит, начинает писать стихи, становится профессиональным поэтом".

Что такое профессиональный поэт и чем он отличается от любителя, и чем они вместе отличаются от графомана — объяснить это юной аудитории попытались поэты Владимир Тыцких, Раиса Мороз, Татьяна Прудкогляд, Иван Шепета, Александр Новиков и Мария Кравцова, самая молодая из экспертов (руководитель проекта поэтического шоу "Класс коррекции"). Не обошлось и без споров — за чеховским столом, по сути, сошлись представители двух извечных направлений отечественной поэзии — тихой (журнально-книжной) и громкой (эстрадно-стадионной). Какая из них по сердцу современному читателю? По-прежнему ли поэта делают две вещи — "любовь и страдания" (Арсений Тарковский) или векторы изменились ("оптимизм и радости жизни")? Ответы прозвучали, но и вопросы остались.

На следующий день, в субботу, почти в том же составе поэты пришли в библиотеку РГО, чтобы почитать стихи. Отсутствовала только Мария Кравцова, которая проводила свою секцию в Театре Молодежи, зато присоединились Эльвира Кочеткова, Сергей Нелюбин и Юрий Кабанков.

И на этот раз поэтов ждал сюрприз, причем приятный. На встречу с ними пришли не только начинающие поэты из Владивостока — приехали ребята из Уссурийска и Дальнегорска.

Читали, в общем-то, много, читали о разном и по-разному. Вспоминали, рассуждали о природе поэтического творчества, отвечали на вопросы из зала. Например, на такой: "Как попасть в ваш круг?" Проще простого, последовал ответ. Прежде всего, надо писать стихи. Тот, кто желает мгновенного отклика, может сразу размещать их на поэтических ресурсах в Интернете (благо таковых сейчас их много). Тот, кто хочет учиться и совершенствоваться, может посещать литературную студию. Они сегодня есть практически в каждом приморском городе. Во Владивостоке есть, например, "Паруса" (штудии проходят как раз в библиотеке РГО на Петра Великого, 4). Тот, кто считает, что созрел для печатной публикации, может обратиться к главному редактору альманаха "Литературный Владивосток" Раисе Мороз. В конце концов, можно отправить подборку в журнал "Дальний Восток". А вот печататься сразу за свой счет (или за счет спонсора) маститые не советуют. Без стороннего внимательного редакторского глаза можно легко попасть впросак.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.