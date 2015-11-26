Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов"

Ход работ по проекту лично проинспектировал губернатор Приморья Олег Кожемяко
Общество 12:43
Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Реализация инициативы главы края по благоустройству придомовых территорий "1000 дворов" продолжается в Приморье. Всубботу, 18 мая ход работ по проекту в нескольких дворах Уссурийска лично проинспектировал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В течение года в муниципалитете приведут в порядок 104 дворовых территории, 34 из них заасфальтируют, а в 70 – установят детские или спортивные площадки. На эти цели выделено более 128 млн рублей.

Олег Кожемяко проверил ход работ в двух дворах-участниках программы по улице Ленинградской, около домов №35Б и №53Б. По словам жителей домов, губернаторская программа позволила до неузнаваемости преобразить их двор.

Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов"

Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"Работает компания у нас просто прекрасно, добросовестно. Осталось только жить и радоваться! В следующем году, если будет возможность, обязательно снова примем участие. Нам теперь нужна хорошая детская площадка. А вообще программа такая очень полезна. Мы, все жильцы дома, ее очень поддерживаем", – поделилась председатель совета дома №53Б Екатерина Борец.

По словам Олега Кожемяко, программа "1000 дворов" будет продолжена и в следующем году. Он подчеркнул, что с ее помощью создаются комфортные условия для жизни в городах и поселках Приморья.

Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов"

Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"Уссурийск одним из первых муниципальных образований приступил к благоустройству дворов, провел необходимую конкурсные процедуры. Мы видим, что здесь уже началась работа по благоустройству. Работает подрядная организация, которая обладает необходимой компетенцией и техникой. Все те дворы, площадки, которые запланированы по городу, будут выполнены, потому что работы здесь начаты вовремя", – заявил он.

Напомним, проект "1000 дворов" инициирован Олегом Кожемяко в конце прошлого года. Он предусматривает установку спортивных и детских площадок, благоустройство территории. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые благоустроят по всему краю в этом году. На реализацию инициативы в краевом бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей.

Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов"

Придомовые территории в Уссурийске преображают по программе "1000 дворов". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

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