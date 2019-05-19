Рэпер Хаски "раскачал" клуб "Водолей" во Владивостоке

Автор и исполнитель провокационных песен Дмитрий Кузнецов, известный под псевдонимом Хаски, выступил во Владивостоке в заключительный день фестиваля ЛиТР-2019. Рэпер исполнил знаменитые треки "Ай", "Пироман 17", "Бит шатает голову" и другие, сообщает ИА PrimaMedia.

Компанию Хаски на музыкальном вечере составили рэпер Рич, выпустивший альбом под названием "Литий", и приморские рэп-исполнители Metro pro, известный песнями "Две доли", "Валико", "Оригинал" и Радикал с треком "Холода".

фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.

19.05.2019