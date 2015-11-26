Федерация Дзюдо поддержала фестиваль боевых искусств, который впервые провели в России (ФОТО)

Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Дальневосточный фестиваль единоборств прошел 17 мая в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке. Такой фестиваль, объединяющий различные направления боевых искусств, проводится в России впервые. Масштабное мероприятие объединило титулованных представителей 14 различных единоборств, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia.

Столица Дальнего Востока приняла у себя сильнейших спортсменов из Амурской, Ульяновской, Курской, Сахалинской, Удмуртской области, а также Пермского, Хабаровского и Приморского края.

Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia 1 / 10

Первый масштабный Дальневосточный фестиваль единоборств продемонстрировал 14 самых мужественных видов спорта: айкидо, джиу-джитсу, грэпплинг, тхэквондо, ушу, кендо, самбо, тайский бокс, киокусинкай и другие.

Открылся фестиваль с показательных выступлений дзюдоистов и самбистов. Спортсмены под музыку продемонстрировали четкие броски и технику, которые они используют в профессиональных боях. Отметим, что в рамках фестиваля каждое спортивное направление продемонстрировало свою технику в показательных выступлениях.

После демонстрации техники дзюдоистов и самбистов состоялся первый бой, который открыли представители тайского бокса. Два спортсмена из Благовещенска и Владивостока отстояли три раунда по три минуты. В результате победу одержал приморец Вячеслав Маслов.

Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia 1 / 14

Самое яркое и красочное шоу представили бойцы ушу. Дети различных возрастов станцевали с большим китайским змеем, а также показали приемы с мечами.

С приветственным слово к спортсменам обратился Президент Федерации кикбоксинга России Вадим Владимирович Украинцев.

"Рад вас всех видеть и, конечно же, поздравить вас с первым фестивалем единоборств. Сегодня в России единоборство вид спорта номер один, поэтому дорогие друзья, единоборцы, покажите сегодня большой красивый праздник", — сказал Вадим Украинцев.

Многие зрители затаили дыхание, когда в перерыве между боями увидели акробатические трюки без страховки на канате. Под живое музыкальное сопровождение акробатка выполняла опасные трюки, зафиксировав себя на канате одной рукой.

Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia 1 / 14

Завершил фестиваль бой за титул чемпиона по кикбоксингу России среди профессионалов. В этом поединки сразился известный приморский спортсмен Александр Захаров и Игорь Пестерев из Ижевска. При мощной поддержке зрителей пояс чемпиона России достался Александру Захарову.

"Спасибо большое организаторам, всей команде, за помощь в проведении этого мероприятия, спасибо зрителям за огромную поддержку наших спортсменов", — заключил Александр Ясин, руководитель регионального филиала РСБИ Приморского края и Федерации кудо ДФО.