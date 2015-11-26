Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке

Федерация Дзюдо поддержала фестиваль боевых искусств, который впервые провели в России (ФОТО)
Спорт 14:57
Первый Дальневосточный фестиваль единоборств прошел во Владивостоке. Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Дальневосточный фестиваль единоборств прошел 17 мая в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке. Такой фестиваль, объединяющий различные направления боевых искусств, проводится в России впервые. Масштабное мероприятие объединило титулованных представителей 14 различных единоборств, сообщает корреспондент ИА PrimaMedia.

Столица Дальнего Востока приняла у себя сильнейших спортсменов из Амурской, Ульяновской, Курской, Сахалинской, Удмуртской области, а также Пермского, Хабаровского и Приморского края.

1 / 10

Первый масштабный Дальневосточный фестиваль единоборств продемонстрировал 14 самых мужественных видов спорта: айкидо, джиу-джитсу, грэпплинг, тхэквондо, ушу, кендо, самбо, тайский бокс, киокусинкай и другие.

Открылся фестиваль с показательных выступлений дзюдоистов и самбистов. Спортсмены под музыку продемонстрировали четкие броски и технику, которые они используют в профессиональных боях. Отметим, что в рамках фестиваля каждое спортивное направление продемонстрировало свою технику в показательных выступлениях.

После демонстрации техники дзюдоистов и самбистов состоялся первый бой, который открыли представители тайского бокса. Два спортсмена из Благовещенска и Владивостока отстояли три раунда по три минуты. В результате победу одержал приморец Вячеслав Маслов.

1 / 14

Самое яркое и красочное шоу представили бойцы ушу. Дети различных возрастов станцевали с большим китайским змеем, а также показали приемы с мечами.

С приветственным слово к спортсменам обратился Президент Федерации кикбоксинга России Вадим Владимирович Украинцев.

"Рад вас всех видеть и, конечно же, поздравить вас с первым фестивалем единоборств. Сегодня в России единоборство вид спорта номер один, поэтому дорогие друзья, единоборцы, покажите сегодня большой красивый праздник", — сказал Вадим Украинцев.

Многие зрители затаили дыхание, когда в перерыве между боями увидели акробатические трюки без страховки на канате. Под живое музыкальное сопровождение акробатка выполняла опасные трюки, зафиксировав себя на канате одной рукой.

1 / 14

Завершил фестиваль бой за титул чемпиона по кикбоксингу России среди профессионалов. В этом поединки сразился известный приморский спортсмен Александр Захаров и Игорь Пестерев из Ижевска. При мощной поддержке зрителей пояс чемпиона России достался Александру Захарову.

"Спасибо большое организаторам, всей команде, за помощь в проведении этого мероприятия, спасибо зрителям за огромную поддержку наших спортсменов", — заключил Александр Ясин, руководитель регионального филиала РСБИ Приморского края и Федерации кудо ДФО.

1 / 8
смешанные единоборства

Лучших единоборцев наградили в Уссурийске

16 мая, 12:52

Зрелищные поединки увидят приморцы на Дальневосточном фестивале единоборств

16 мая, 09:44
Легендарный Тайвань: марсианские пейзажи, целебные источники и ночные гастрорынки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia