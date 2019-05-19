Туман, море и волны: Открытие нового сезона морского каякинга прошло во Владивостоке

Фоторепортажи

Туман, море и волны: Открытие нового сезона морского каякинга прошло во Владивостоке

Туман не помешал открытию нового сезона морского каякинга, которое прошло в субботу, 18 мая, в поселке Канал на острове Русском во Владивостоке. О том, как это было – в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Принять участие в заплыве мог каждый. Необходимо было иметь каяк, байдарку или сап, а также все необходимое снаряжение. Всего в заплыве приняли участие 55 каякеров. Лидером гонки оказался финалист прошлого года Дмитрий Гайдученко на своем каяке Winner Otium-1. Маршрут заплыва он прошел за 55 минут.

После заплыва все желающие могли поучаствовать в перетягивании каната на воде. Борьба за приз была серьезная. Один из участников сломал весла во время гребли. После соревнований состоялось награждение. Победителям вручили сертификаты на туристическое снаряжение.

19.05.2019

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